Presidentes reaccionan ante la muerte de la reina Isabel II

Varios presidentes del mundo han expresado sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II, ocurrido este jueves 8 de septiembre de 2022.

La página web oficial de la familia real británica ha sido "inhabilitada temporalmente" y se espera que inicie el protocolo fúnebre que durará entre 10 y 12 días.

El palacio de Buckingham, residencia oficial en Londres de la reina, ha bajado la bandera británica a media asta tras anunciarse la muerte.

Además, miles de personas ya se han congregado en torno a Buckingham, en el centro de Londres, esperando un anuncio con información sobre la defunción, como parte de un detallado protocolo para despedirla con todos los honores.

Francia

El presidente de Francia, Emmannuel Macron, ha lamentado públicamente la muerte de la reina Isabel II. Y ha asegurado que recordará a la monarca como "una amiga de Francia" y una soberana "de buen corazón que ha marcado para siempre su país y un siglo".

En un tuit en inglés y francés acompañado de una foto de la Isabel II, Macron ha señalado que la reina "ha encarnado la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años de reinado".

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

Estados Unidos

La Casa Blanca ha hecho llegar oficialmente sus condolencias al Reino Unido y a la familia real británica por la muerte de Isabel II.

La institución estadounidense ha hecho hincapié en que el Reino Unido es uno de sus principales aliados y que bajo su reinado la relación bilateral fue más fuerte "que nunca".

"Nuestros pensamientos están con los miembros de la familia real", ha expresado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una comparecencia ante la prensa.

Onu

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado que está siguiendo las noticias sobre el estado de salud de la reina Isabel II de Inglaterra y ha expresado públicamente su apoyo a sus allegados y al pueblo británico.

Según ha explicado su portavoz, Guterres está pendiente de la "historia en desarrollo" sobre la monarca de 96 años. "Sus pensamientos están con la reina, su familia y el pueblo del Reino Unido en este momento", ha añadido el portavoz en una escueta declaración.

I am deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, admired worldwide for her leadership & devotion.



She was a good friend to the @UN & a reassuring presence through decades of change.



Her unwavering, lifelong dedication will be long remembered. pic.twitter.com/1wlZEt8PLA — António Guterres (@antonioguterres) September 8, 2022

Escocia

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha asegurado que el fallecimiento de la reina Isabel II representa "un momento extremadamente triste para el Reino Unido, la Commonwealth y el mundo".

"Su vida fue de una dedicación y servicio extraordinarios. En nombre de la gente de Escocia, transmito mis más profundas condolencias al Rey y a la familia real", ha señalado la dirigente del partido Nacionalista Escocés en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Presidente de la Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, envió un mensaje público mostrando su apoyo a la reina Isabel II tras el empeoramiento del estado de salud de la monarca.

"Mis pensamientos y mis oraciones están con ella", ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario en rueda de prensa en Rotterdam, Países Bajos.

Von der Leyen ha destacado que Isabel II "representa toda la historia de Europa" y ha puesto en valor su papel para aportar estabilidad al continente. La política ha asegurado que, desde su punto de vista, Isabel II "es una leyenda" de Europa.

It is with deep sadness that I have learned of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



She was the world’s longest serving Head of State and one of the most respected personalities worldwide.



I offer my heartfelt condolences to the Royal Family and the British people. pic.twitter.com/6ASDFGSk43 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2022

Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el jueves que se había enterado con "profunda tristeza" del fallecimiento de la reina Isabel II, que calificó de "pérdida irreparable".

"En nombre del pueblo ucraniano, damos nuestro más sincero pésame a la familia real, a todo el Reino Unido y a la Commonwealth por esta pérdida irreparable", dijo Zelenski en un mensaje en las redes sociales.

Canadá

La reina Isabel II fue una "presencia constante" en la vida de los canadienses y "siempre seguirá siendo una parte importante de la historia" del país, dijo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

"Los canadienses siempre recordarán y apreciarán la sabiduría, la compasión y la calidez de Su Majestad", agregó el jefe de gobierno poco después del anuncio de la muerte de quien era jefa de Estado de Canadá.

It was with the heaviest of hearts that we learned of the passing of Canada’s longest-reigning Sovereign, Her Majesty Queen Elizabeth II. She was a constant presence in our lives – and her service to Canadians will forever remain an important part of our country’s history. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022

