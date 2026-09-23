Presidente de Irán acusa ante la ONU a EE.UU. e Israel de terrorismo

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este miércoles, 23 de septiembre de 2026, a Estados Unidos e Israel de cometer actos terroristas durante la guerra contra su país.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, presentó a Irán como víctima de las acciones militares. “No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo”, afirmó.

Pezeshkian también recordó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, ocurrida, según su versión, durante el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

EFE informó que el mandatario mostró imágenes de personas fallecidas durante ataques contra instalaciones en Irán. Entre ellas, presentó fotografías de niños muertos tras el impacto de proyectiles en una escuela de Minab.

Irán denuncia ataques contra civiles e infraestructura

Durante su intervención, Pezeshkian acusó a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructura.

El presidente iraní sostuvo que esas acciones violan el derecho internacional. También afirmó que su país únicamente respondió a las agresiones.

“Nosotros solo nos defendimos, no somos terroristas”, declaró ante los representantes reunidos en Naciones Unidas.

EFE señaló que el discurso de Pezeshkian ocurrió un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara a Irán de terrorista durante su intervención ante la Asamblea General.

El mandatario iraní aseguró además que su Gobierno no se rendirá. “Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”, afirmó.

Pezeshkian defiende programa nuclear iraní

Pezeshkian reiteró que Irán no busca desarrollar armas nucleares. Defendió, en cambio, el derecho de su país a utilizar energía atómica con fines pacíficos.

El presidente iraní también respondió a las amenazas formuladas por Trump. El mandatario estadounidense planteó la posibilidad de “aniquilar” Irán si no se alcanza un acuerdo para terminar la guerra.

Según EFE, un representante de la delegación estadounidense abandonó la sala durante el discurso de Pezeshkian, después de que el presidente iraní acusara a Estados Unidos de terrorismo.

La intervención se produjo mientras continúan las tensiones entre Washington, Israel y Teherán por el conflicto iniciado el 28 de febrero.

Con información de EFE

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