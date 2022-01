El presidente interino de Haití Fritz Alphonse Jean llama al diálogo

Agencia EFE

El ex primer ministro haitiano Fritz Alphonse Jean, escogido hoy, domingo 30 de enero del 2022, presidente interino en una votación celebrada por organizaciones políticas y de la sociedad civil, no reconocida por el Gobierno del país, prometió dialogar con los actores de la vida nacional para alcanzar un acuerdo.



“Esta mañana he llamado al exsenador Jean Edgard Leblanc para hablar con él. Hemos dicho que mañana nos reuniremos para sentarnos juntos. De la misma manera que lo hacemos con otros compañeros, otros amigos de la sociedad civil y otras personas de partidos políticos que no son necesariamente firmantes del Acuerdo de Montana”, dijo el economista.



Este acuerdo lo firmaron representantes de diferentes grupos opositores el 30 de agosto pasado.



El primer ministro de Haití, Ariel Henry, desconoce por completo la votación que celebró hoy la denominada Comisión Nacional de Transición (CNT).



“Juntémonos, viva Haití”, expuso el presidente escogido por los representantes de unas 1 000 organizaciones, asociaciones y grupos del país firmantes del Acuerdo de Montana, suscrito el año pasado.



“El voto de hoy simboliza para nosotros el honor, el respeto, la dignidad y la integridad de una transición diferente a las del pasado”, declaró Jean en un discurso de tres minutos pocas horas después de ser escogido. Jean aseguró que “no hay ganadores ni perdedores”, al considerar que se podrá hablar de ganar cuando se encuentre “un consenso nacional”.



En ese sentido, el político afirmó que ese será el momento cuando se garantice “la seguridad de todos los ciudadanos” para que puedan circular libremente por el país.



“Ese será el momento cuando vamos a restablecer la autoridad del Estado. Es entonces cuando podremos hablar de ganar. Pero también ganaremos el día en que logremos realizar el diálogo nacional, cuando conseguimos sentar las bases adecuadas para que Haití tome el camino del desarrollo económico“, añadió.



Planteó, en ese orden, la organización de unas “buenas elecciones democráticas” en el país, en las que todos los candidatos puedan circular por todas partes para hacer campaña.



“Es cuando logremos establecer buenas condiciones para que la justicia y la paz social se extiendan en el país”, dijo.

Jean utilizó su cuenta de Twitter para felicitar al expresidente del Senado Steven Benoit, quien fue escogido primer ministro en la misma votación de este domingo.



“Juntos, debemos dirigir el barco del país (…) para una verdadera transición de ruptura. Seguiremos trabajando para restaurar la imagen del país y dar esperanza a la gente”, escribió.



Añadió Jean que este día el voto de los delegados del Acuerdo de Montana “es el resultado del compromiso de los ciudadanos para ofrecer al país una salida alternativa a esta crisis destructiva de las instituciones y de las vidas en Haití.



El Gobierno del primer ministro Henry no ha reaccionado a los acontecimientos de este domingo.