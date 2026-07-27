Portugal combate seis incendios, uno de ellos fronterizo con España

Este lunes, 27 de julio de 2026, Portugal enfrenta seis incendios, destacando uno en la zona de Bragança, ubicada en el norte del país y fronteriza con España.

Las autoridades portuguesas colaboran con las españolas para controlar las llamas y evitar que el fuego cruce la frontera, indica EFE.

Colaboración entre países

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anepc) confirmó a EFE que existe la posibilidad de que el fuego se propague a España.

En la lucha contra los incendios, trabajan 108 bomberos, apoyados por 34 medios terrestres y siete aéreos, entre los cuales hay algunos españoles.

Incendios preocupantes en otras regiones

Además del incendio en Bragança, las autoridades también se preocupan por otros dos fuegos significativos. Uno se ubica en la región de Guarda, donde más de 230 bomberos, 63 medios terrestres y siete aéreos están movilizados. El otro se encuentra en Santarém, con casi 200 bomberos, 55 medios terrestres y cuatro aéreos, ambos situados en el centro de Portugal.

Dificultades en la contención del fuego

Los incendios más prolongados se desarrollan en zonas montañosas, lo que dificulta el acceso para los medios terrestres. La Anepc indicó que esta situación retrasa la contención del incendio. Sin embargo, hasta el momento, no hay incendios que amenacen localidades cercanas.

Riesgo elevado de incendios forestales

Casi todo el territorio continental de Portugal se encuentra bajo un riesgo máximo y muy elevado de incendios forestales, debido a las altas temperaturas registradas en el país, de acuerdo con EFE. Esta situación se reporta según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Apoyo internacional en la lucha contra incendios

El alto riesgo de incendios coincide con una ola de fuegos que afecta al sur de Europa.

En respuesta a esta crisis, Portugal ha enviado medios de extinción a España y Francia en los últimos días. Esta acción forma parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea y refleja la cooperación bilateral con España.

Con información de EFE

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