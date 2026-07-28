El petróleo cae más de un 6 % y se sitúa en 82,64 dólares

El precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa para entrega en septiembre, cayó este martes 28 de julio de 2026 más de un 6 % y cotiza por debajo de los 83 dólares el barril. Esta disminución se produce tras la pausa de los ataques en Oriente Medio, lo que aviva las esperanzas de reanudación de las negociaciones de paz.

Detalles de la cotización del crudo brent hoy

A las 18:50 horas (16:50 GMT), el brent cayó un 6,47 % hasta los 82,64 dólares, lejos de los 100 dólares que sobrepasó la semana pasada debido a la intensidad de las tensiones entre Washington y Teherán y la dificultad de tránsito en el estrecho de Ormuz.

Las caídas de este martes se suman a las de la víspera, donde el brent retrocedió un 8,7 %, hasta los 86,76 dólares.

Análisis del mercado petrolero

A pesar de estas caídas recientes, desde que comenzó la guerra, el crudo referente en el viejo continente se revalorizó casi un 14 %. Para encontrar el precio del brent por debajo de los 83 dólares hay que retroceder hasta el 19 de junio, cuando cerró en los 80,57 dólares.

Precios del petróleo en tiempo real

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, perdió un 5,33 % hasta los 78,21 dólares. Además, el precio del gas natural TTF retrocede un 0,74 %, y cotiza en los 56,31 euros el megavatio/hora.

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