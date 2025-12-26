Petro activa una vía ciudadana para impulsar una Asamblea Constituyente en Colombia

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Gobierno de Gustavo Petro abrió un nuevo frente político. Esta vez, apuesta por una Asamblea Constituyente a través de una iniciativa ciudadana.

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Asamblea Constituyente en Colombia, el plan de Petro

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribió el comité promotor ante la Registraduría Nacional. Con ese trámite, arrancó formalmente el proceso.

El Ejecutivo, liderado por Gustavo Petro, busca un camino alterno para sus reformas sociales a través de una Constituyente en Colombia. Varias de ellas se estancaron en el Congreso de la República. La reforma a la salud cayó hace dos semanas.

Sanguino sostuvo que el Gobierno respalda la iniciativa. Sin embargo, afirmó que los liderazgos sociales deben encabezar el proceso. Según dijo, la propuesta debe surgir desde la ciudadanía.

Recolección de firmas y plazos

La ley exige el respaldo del cinco por ciento del censo electoral. Eso equivale a cerca de tres millones de firmas. Sin ese apoyo, la iniciativa no avanzará.

La Registraduría revisará la inscripción del comité. Tiene ocho días hábiles para verificar los requisitos. Luego autorizará, o no, la recolección de firmas.

El comité lo integran nueve personas. Entre ellas figuran el exministro Alfonso Rosero, el líder indígena Custodio Wouriyu y el periodista Javier Eduardo García. También participan dirigentes sociales, sindicalistas y militantes del Partido Comunista Colombiano.

Objetivo político de Petro con la Constituyente en Colombia

Según Sanguino, la Constituyente apunta a retomar el espíritu de la Constitución de 1991. Además, busca destrabar reformas sociales, políticas y judiciales bloqueadas en el trámite legislativo.

Petro defendió la iniciativa en su cuenta de X. Señaló que el pueblo no debe perder su poder para transformar a Colombia.

Si el proceso tiene éxito, la propuesta llegará al Congreso el 20 de julio de 2026. Los próximos legisladores deberán tramitarla.

No es la primera vez que Petro plantea una Constituyente. La oposición y expertos en derecho constitucional cuestionan su alcance y advierten riesgos para el orden institucional.

Con información de EFE