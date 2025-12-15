Perú reportó este lunes 15 de diciembre de 2025 los primeros dos casos de influenza A H3N2, suclado K, conocida como supergripe, informó el Ministerio de Salud de ese país.

Dos menores que viven en Lima se convirtieron en los primeros casos confirmados de influenza A H3N2 subclado K en Perú.

Esto motivó la activación de protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para evitar la propagación del virus, según informaron representantes del Ministerio de Salud en una rueda de prensa.

El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, confirmó que los dos primeros contagios de esta influenza estacional corresponden a menores residentes en la capital peruana, ciudad donde vive cerca de un tercio de la población del país.

Alerta epidemiológica

El anuncio se realizó un día después de que el Ministerio declarara la alerta epidemiológica como una medida preventiva.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, recordó que este nuevo subclado de influenza A H3N2 se originó en Estados Unidos y Australia y que, hasta el momento, se ha extendido a otros 32 países.

Esto refuerza la importancia de mantener estrictos controles sanitarios y un seguimiento permanente de la situación epidemiológica.

