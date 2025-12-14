El MSP vacunó a 61 502 personas con el esquema regular e influenza, este domingo

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud Pública (MSP) registró 61 502 personas vacunadas este domingo 14 de diciembre de 2025: 56 495 personas de grupos prioritarios contra la influenza y 5 007 menores de edad con el esquema regular.

Más noticias:

Las 61 502 personas vacunadas con el esquema regular e influenza entre grupos prioritarios y menores de edad este domingo

Miles de personas fueron vacunadas con esquema regular e influenza durante una jornada nacional que priorizó acciones de atención preventiva y promoción de la salud.

Esto, como parte de las atenciones integrales del primer nivel, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Un total de 2 368 profesionales de la salud, desplegados en más de 900 puntos estratégicos del país, participaron en el “Gran Vacunatón“.

En esta jornada, 61 502 personas recibieron la vacuna del esquema regular e influenza.

Le puede interesar: Jornada de vacunación para grupos prioritarios contra influenza y otras enfermedades el domingo; estos son los lugares

La vacunación constituye una atención preventiva orientada a la protección individual y colectiva, y forma parte de las prestaciones del primer nivel de atención, en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).

La campaña de vacunación contra la influenza se extenderá hasta marzo de 2026.

Está dirigida a niños y niñas de seis meses a seis años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y con discapacidad, incluidos sus cuidadores, entre otros grupos prioritarios.

Los grupos prioritarios y los menores de edad

A escala nacional, 56 495 personas de grupos prioritarios fueron inmunizadas contra la influenza, con el objetivo de prevenir afecciones respiratorias y reducir la circulación del virus, que se incrementa principalmente entre noviembre, diciembre y enero.

Además, 5 007 niños, niñas y adolescentes recibieron vacunas del esquema regular, que previenen enfermedades inmunoprevenibles y evitan la reintroducción de patologías ya controladas en el país.

Más noticias: La amenaza de la gripe H3N2 en Ecuador y cómo estar listo

Inmunizados

María Luz Suárez, habitante de la parroquia 11 de Noviembre, en Latacunga, recibió la vacuna contra la influenza e invitó a sus familiares y vecinos a aplicarse este biológico gratuito que contribuye a la prevención de enfermedades respiratorias.

Jesús Tuárez acudió a la Iglesia La Merced, en Portoviejo, donde destacó la importancia de la vacunación como medida de protección de la salud, especialmente para quienes forman parte de grupos prioritarios.

El Ministerio de Salud Pública informó que continuará implementando iniciativas de prevención y promoviendo la vacunación como una acción corresponsable.

Salvar vidas, proteger la salud y garantizar el bienestar integral de la población son los objetivos del Gobierno con la vacunación.

Información extra: Vacunación

Te puede interesar