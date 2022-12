Periodista mostró su malestar durante transmisión de tormenta en EE.UU.

Una potente tormenta de nieve sumió a Estados Unidos en el caos, el frío y la preocupación el pasado 24 y 25 de diciembre. Muertes, vuelos cancelados, apagones eléctricos y alertas de sensación térmica fueron los elementos que, desafortunadamente, eclipsaron las festividades navideñas en el país norteamericano.

Mientras que los habitantes estadounidenses vivieron, quizás, una de las Navidades más gélidas de las últimas décadas, los periodistas no se quedaron atrás: contra todo pronóstico, se vieron en la obligación de salir a las calles y seguir informando.

Tal fue el caso de Mark Woodley, periodista de KWWL News -medio afiliado a NBC-, quien tuvo que dejar a un lado la comodidad -y el calor- de su segmento deportivo para enfrentarse al viento, la nieve y el frío de las calles estadounidenses.

Y todo con un único objetivo: informar sobre las temperaturas extremas que se estaban presentando y que, para su infortunio, estaba viviendo en carne propia.

This is what you get when you ask the sports guy to come in to cover a blizzard in the morning show. pic.twitter.com/h0RL9tVQqg