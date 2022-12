Asombrosas imágenes de las Cataratas del Niágara congeladas circulan en las redes

Las tormentas heladas en Estados Unidos y Canadá han dejado 50 personas fallecidas, vuelos cancelados y carreteras completamente cubiertas de nieve.

Según los medios locales estas son las temperaturas más bajas que se han registrado en las últimas décadas y las Cataratas del Niágara son el mejor ejemplo de cómo se han modificado las temperaturas.

La gobernadora neoyorquina, Kathy Hochul, informó este martes de que varias carreteras en la zona más afectada fueron reabiertas, así como los cruces fronterizos con Canadá.

También se continúa trabajando para reabrir las restantes vías en el condado de Erie, donde está Búfalo, que ha registrado 28 de las 50 muertes de todo el país. Los cuerpos fueron hallados en vehículos, en casas y en la calle.

Hacía décadas que esta ciudad, fronteriza con Canadá y acostumbrada al frío, no vivía un invierno tan duro. Búfalo quedó totalmente colapsada por la nieve y permanece cerrado su aeropuerto, que da cobertura a las famosas cataratas del Niágara.

"Con la reapertura de hoy de las principales autopistas en el oeste de Nueva York, estamos dejando atrás la tormenta", afirmó la gobernadora antes de advertir de que ello no significa "que podemos bajar la guardia".

