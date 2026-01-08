La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), celebró este jueves 8 de enero de 2026 la liberación de los presos políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, así como de la activista Rocío San Miguel y de otros cuatro ciudadanos españoles.

Más noticias:

El pronunciamiento de la oposición de Venezuela sobre la liberación de los presos políticos

“Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos, ya que hasta ahora solo tenemos confirmación de la liberación de siete ciudadanos“, señaló la PUD en una publicación en X.

Las liberaciones ocurren tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de presos políticos en el país.

Le puede interesar: La Casa Blanca celebra liberación de presos en Venezuela como ‘ejemplo de su influencia’

La Casa Blanca celebró la liberación de los presos políticos en Venezuela

La Casa Blanca, sede del poder Ejecutivo de Estados Unidos (EE.UU.), aseguró este jueves 8 de enero de 2026 que la liberación de presos políticos en Venezuela es un “ejemplo de cómo el presidente Donald Trump está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano”, afirmó Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales, en declaraciones a EFE.

Las palabras de la portavoz se producen justo después de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación inmediata de “un número importante de personas” que estaban presas en el país, entre ellas venezolanos y extranjeros, aunque Caracas no ha precisado cifras exactas.

Más noticias: ¿Cuántos presos políticos tiene Venezuela?

El Gobierno de Venezuela ha calificado la medida como un “gesto unilateral” de las autoridades para “consolidar la paz y la convivencia pacífica”.

Esto, tras la operación estadounidense del 3 de enero, en la que las fuerzas de Washington capturaron al expresidente Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York.

Información extra: Venezuela

Te puede interesar