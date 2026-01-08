La Casa Blanca, sede del poder Ejecutivo de Estados Unidos (EE.UU.), aseguró este jueves 8 de enero de 2026 que la liberación de presos políticos en Venezuela es un “ejemplo de cómo el presidente Donald Trump está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano”, afirmó Anna Kelly, portavoz para asuntos internacionales, en declaraciones a EFE.

El pronunciamiento de la Casa Blanca sobre la liberación de presos de Venezuela

Las palabras de la portavoz se producen justo después de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación inmediata de “un número importante de personas” que estaban presas en el país, entre ellas venezolanos y extranjeros, aunque Caracas no ha precisado cifras exactas.

El Gobierno de Venezuela ha calificado la medida como un “gesto unilateral” de las autoridades para “consolidar la paz y la convivencia pacífica”.

Esto, tras la operación estadounidense del 3 de enero, en la que las fuerzas de Washington capturaron al expresidente Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York.

Movimiento de ciudadanos liberados

Hasta el momento, se ha confirmado la identidad de cinco personas con nacionalidad española, que ya vuelan de regreso a la península ibérica tras su excarcelación.

No existe aún confirmación oficial sobre si entre los liberados hay ciudadanos estadounidenses o personas con doble nacionalidad estadounidense.

Se estima que podría haber en torno a una decena de ciudadanos con pasaporte estadounidense que Washington consideraría “injustamente encarcelados” en Venezuela.

Aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales hasta ahora.

Un paso en medio de la tensión

La declaración de la Casa Blanca subraya la lectura de Washington de que esta excarcelación forma parte de una estrategia más amplia para promover democracia y derechos humanos en la región.

Esto, en un contexto altamente politizado tras los recientes acontecimientos en Venezuela y las tensiones entre Caracas y el Gobierno de Estados Unidos.

Con información de EFE.

