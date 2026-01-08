La Casa Blanca convocó para este viernes 9 de enero de 2026 a las grandes petroleras del mundo, entre ellas a la española Repsol, para abordar la situación del sector energético en Venezuela tras la reciente intervención en ese país latinoamericano, según informó la agencia Bloomberg, este jueves 8 de enero de 2026.

Más noticias:

La convocatoria de la Casa Blanca a Repsol a reunión sobre Venezuela con grandes petroleras

Esta reunión se da una semana después de que el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, lanzara un ataque militar en Venezuela y capturara al presidente Nicolás Maduro.

En mayo pasado, el Gobierno estadounidense revocó los permisos que permitían a Repsol exportar crudo y derivados venezolanos.

Esta medida también afectó a otras firmas como la italiana Eni y la estadounidense Global Oil Terminals, las cuales operaban en el país caribeño junto a Chevron.

Le puede interesar: Delcy Rodríguez hace un llamado a la unión en Venezuela

Repsol mantiene una vinculación económica y estratégica con Venezuela desde hace más de 30 años, incluyendo derechos mineros y operaciones petroleras compartidas con la estatal PDVSA en áreas como Petroquiriquire.

Producción y presencia en Venezuela

En 2024, la producción neta de Repsol en Venezuela alcanzó 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep).

Mayoritariamente, gas natural destinado al consumo interno para abastecer plantas eléctricas venezolanas.

Actualmente, la compañía produce alrededor de 39 000 barriles diarios, en su mayoría en la zona de Petroquiriquire, donde comparte la propiedad con PDVSA.

Un sector estratégico en la agenda de Trump

La reunión convocada en la Casa Blanca busca definir la posición de las grandes petroleras.

Esto, ante los cambios y desafíos que enfrenta el sector hidrocarburífero venezolano en medio de la intervención estadounidense.

Más noticias: Donald Trump incentiva a las petroleras de Estados Unidos a invertir en Venezuela

Al margen de la presencia de Repsol, se espera que en este encuentro también participen elevados ejecutivos de otras compañías con interés en la reactivación de la industria petrolera del país, una prioridad estratégica en la política energética de la administración Trump.

Este llamado pone de manifiesto la importancia geopolítica y económica del petróleo venezolano en el marco de la crisis política abierta tras los eventos de las últimas semanas.

Así como, los intereses globales en torno al futuro de uno de los mayores reservorios de crudo del mundo.

Con información de EFE.

Información extra: Venezuela

Te puede interesar