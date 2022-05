Nicolás Maduro tramitará su visa para concierto de salsa en Estados Unidos

Fotografía cedida el 23 de mayo del 2021 por la oficina de Prensa del Palacio de Miraflores que muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro durante un acto de Gobierno, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

El Tiempo de Colombia

Estados Unidos dio un giro a su relación con Venezuela. Luego de duras sanciones económicas y bloqueos para la extracción y comercialización del petróleo, el gobierno de Joe Biden anunció la flexibilización de algunas medidas.

El régimen venezolano celebró los alivios y dijo estar preparado para caminar hacia el levantamiento total de las restricciones. Incluso, Nicolás Maduro fue más allá y habló de viajar al país norteamericano para una ocasión particular.

¿Por qué Maduro quiere sacar la visa?

En su programa radial denominado ‘La Hora de la Salsa y la Alegría’, Maduro mostró su felicidad por la puerta que se le abrió para pisar de nuevo suelo estadounidense.

Nicolás Maduro pide visa.

¿Que dice el público? pic.twitter.com/W0VOuAXZBf — DR. AGUACATE 🥑 (@gatomillenial) May 20, 2022

“Estoy pidiendo mi visa para volver a Nueva York al Festival de la Salsa Boricua”, reveló a la audiencia. Añadió que ya estaba armando los preparativos con su esposa para asistir al evento musical que se llevará a cabo el 11 de junio.

“Nos vamos Cilia y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York”, reiteró.

Además, aprovechó para recordar una de las maravillas de la Gran Manzana: la pequeña Italia, donde un restaurante lo cautivó. “Ahí venden unos espaguetis geniales… Y el barrio chino, y Manhattan… ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York”.

Tras sus breves recuerdos al mejor estilo norteamericano, envió un saludo a todos los estadounidenses. “Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor y así seguiremos avanzando”, concluyó.