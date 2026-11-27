Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encamina hacia las elecciones generales del 28 de febrero de 2027 con elevados índices de popularidad.

El mandatario buscará un tercer período consecutivo en un escenario político marcado por el respaldo a su gestión y las dificultades de sus adversarios para recuperar protagonismo.

El pasado 19 de noviembre de 2026, Bukele presentó su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que oficializó posteriormente su inscripción.

La popularidad de Nayib Bukele en El Salvador

El mandatario llega al proceso electoral con niveles de aprobación que contrastan con el desgaste político que experimentaron sus antecesores. La seguridad ciudadana constituye uno de los principales factores asociados al respaldo de la población salvadoreña.

Según una encuesta de CID Gallup, difundida en octubre de 2026, Bukele alcanzó el 94% de aceptación. Por su parte, el documento de referencia recoge un sondeo de TResearch International que sitúa su aprobación en el 90%.

Estos indicadores representan una ventaja política frente a organizaciones tradicionales como la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que enfrentan dificultades para recuperar su influencia electoral.

Sin embargo, la aprobación de la gestión presidencial no equivale necesariamente a la intención de voto. Los resultados definitivos dependerán de la participación ciudadana y de las decisiones de los electores en las urnas.

Una figura política con alcance internacional

La popularidad de Nayib Bukele también trasciende las fronteras de El Salvador. Su estrategia contra las pandillas y la reducción de la violencia han situado al mandatario en el debate latinoamericano sobre seguridad pública y gobernabilidad.

Mientras sus políticas despiertan interés entre sectores de la población de otros países, también generan cuestionamientos sobre los derechos humanos, la concentración del poder y los mecanismos de control democrático.

La economía, otro pilar de El Salvador

Los analistas siempre hacen referencia a que en política nada está escrito, y eso Bukele lo sabe y la noche de su inscripción, no dudo en pedir a los salvadoreños que el día de la elección participen votando.

El jefe de estado sabe además que las expectativas del salvadoreño han crecido y piensan que si El Salvador ha logrado estabilizar la seguridad, hoy debe seguir la economía y que haya beneficios que mejoren su calidad de vida.

En las elecciones de 2027, los salvadoreños también elegirán a sus representantes legislativos y municipales, en una jornada que definirá el rumbo político del país centroamericano durante los próximos años.

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