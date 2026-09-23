Mujer fue víctima de ‘clínica de garaje’ en Bogotá tras cirugía

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Una mujer procedente de Ubaté, Cundinamarca, vivió una grave complicación tras someterse a una cirugía estética en el norte de Bogotá. Alejandra acudió en enero de 2025 a una ‘clínica de garaje’ de la localidad de Usaquén para realizarse una lipólisis ‘gold’ con transferencia glútea.

De acuerdo con el relato publicado por El Tiempo de Bogotá, el procedimiento le costó cerca de 17 millones de pesos (aproximadamente 5 400 dólares). La mujer conoció el lugar mediante un anuncio en redes sociales y quedó convencida por las fotografías de resultados antes y después.

Cirugía estética terminó en una grave infección

Alejandra contó que durante la intervención despertó mientras estaba boca abajo. Sintió que le introducían una cánula y aseguró que el dolor fue intenso. Después, comenzó una serie de complicaciones durante el posoperatorio.

Según El Tiempo, la mujer sufrió una infección provocada por una bacteria multirresistente. La afectación se prolongó durante 10 meses y requirió tratamientos con tres antibióticos de cuarta generación.

La paciente también relató que tuvo sangrados y llegó a desmayarse tres veces. Además, sufrió una fuerte diarrea y tuvo dificultades para realizar actividades cotidianas.

Antibióticos le provocaron pérdida de cabello y dientes

El tratamiento contra la infección también tuvo consecuencias para Alejandra. Según su testimonio recogido por El Tiempo de Bogotá, los medicamentos provocaron la pérdida de cabello y dientes.

Durante meses permaneció alejada de su bebé por temor a transmitirle la infección. “Eso fue lo que marcó mi maternidad, marcó mi vida para siempre”, afirmó.

Investigan a falsos médicos en Bogotá

El caso llegó a las autoridades. De acuerdo con El Tiempo de Bogotá, el Gaula Militar realizó un operativo y capturó a personas relacionadas con el establecimiento.

Las autoridades habrían encontrado documentos y diplomas falsos que fueron presentados ante el Colegio Médico Colombiano para intentar obtener tarjetas profesionales. El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos de acudir a establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos sin las debidas garantías.

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