Pareja de falsos médicos, imputada por realizar cirugías estéticas a más de 200 personas en Bogotá

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Una pareja señalada por la Fiscalía colombiana de hacerse pasar por médicos fue imputada por presuntamente practicar cirugías estéticas a más de 200 personas en Bogotá. Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo, según la investigación, no contaban con títulos profesionales ni con las condiciones sanitarias requeridas para realizar estos procedimientos.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público. Henao y Lengua Jaramillo aceptaron los cargos. La investigación sostiene que ambos acondicionaron diferentes inmuebles para aparentar que funcionaban como establecimientos de salud legalmente habilitados y que promocionaban sus servicios principalmente a través de redes sociales.

La Fiscalía señala el uso de diplomas falsos

Según la investigación, la pareja presuntamente utilizaba diplomas falsos para generar confianza entre sus clientes. Con ese mecanismo ofrecía procedimientos estéticos a precios atractivos.

Entre las intervenciones que, de acuerdo con la Fiscalía, realizaban constan liposucciones, transferencias de grasa, aumentos de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias.

La Fiscalía determinó que Henao y Lengua Jaramillo recibieron pagos por más de 568 millones de pesos, unos 180 000 dólares. Las autoridades identificaron a 59 personas que realizaron esos pagos.

La investigación también documentó algunos casos ocurridos durante las cirugías. Según la Fiscalía, algunas personas despertaron mientras se desarrollaban los procedimientos. Ante las manifestaciones de dolor, la pareja presuntamente recurrió a acciones para impedir que gritaran.

La información de la Fiscalía señala que, en esos casos, los acusados presuntamente cubrieron la boca de algunas personas o las sujetaron para evitar que gritaran.

Captura y elementos incautados

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Policía capturaron a Henao y Lengua Jaramillo en un inmueble de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Durante el operativo, las autoridades incautaron los diplomas que, según la investigación, la pareja presuntamente utilizaba para acreditar una profesión. También encontraron dinero en efectivo y elementos empleados en los procedimientos.

La Fiscalía sostiene que los acusados acondicionaron diferentes inmuebles para hacerlos aparentar como establecimientos de salud legalmente habilitados. Desde esos lugares, según la investigación, ofrecían y realizaban los procedimientos estéticos.

El caso involucra a más de 200 personas a las que la pareja presuntamente practicó cirugías. De ellas, las autoridades identificaron a 59 que realizaron pagos por un monto superior a 568 millones de pesos.

Henao y Lengua Jaramillo aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía por concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público. La investigación incluye el presunto uso de documentos falsos para generar confianza entre los clientes, así como el acondicionamiento de inmuebles para aparentar que contaban con autorización como establecimientos de salud.

La Fiscalía también documentó situaciones ocurridas durante algunos procedimientos y presentó los elementos incautados durante la captura, entre ellos los diplomas que presuntamente utilizaban para acreditar una profesión, dinero en efectivo y objetos empleados en las cirugías.

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