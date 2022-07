Mujer dejó a su bebé sola seis días y la encontró muerta

La noticia del fallecimiento de una bebé de 18 meses en su casa tiene consternados a los ciudadanos en Italia.

Según se ha conocido, la madre de la menor, una mujer de 37 años, la dejó sola y encerrada en casa durante seis días mientras se iba de viaje con su nueva pareja. A su regreso, encontró que había fallecido de hambre y deshidratación.

El diario italiano Corriere della Sera informó que los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio. Ese día, Alessia Pifferi, de 37 años, decidió dejar a su hija Diana, una bebé de 18 meses, sola en casa para emprender un viaje con su nueva pareja.

Según el medio citado, la mujer le dio a la bebé unas gotas para tranquilizarla antes de irse. Le dejó un biberón y unas botellas de agua. También le cambió el pañal y partió, dejando a la menor encerrada en la casa en la que vivían.

“La madre le dio a la pequeña Diana dosis de ansiolítico para mantenerla tranquila”, dijeron las autoridades, según el diario mencionado.

La mujer regresó a la casa seis días después, el miércoles 20 de julio, y encontró a su hija inmóvil en la cuna en la que la había dejado antes de irse de la casa.

“Yo vi que no se movía. Le di una palmadita en la espalda . Le puse los pies en el fregadero para mojarla, pero no reaccionó”, contó a las autoridades.

Alessia Pifferi sarebbe partita per raggiungere il compagno, lasciando la sua bimba di 16 mesi a casa da sola "per 7 giorni" consecutivi; in un lettino da campeggio con vicino un biberon e una boccetta di benzodiazepine.



Non ho parole, R.I.P piccola Diana 💔 pic.twitter.com/JcB6skpBy2