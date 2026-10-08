Mujer de 72 años fue víctima de femicidio tras supuesto abuso sexual en Colombia

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El supuesto abuso sexual y posterior femicidio de Blanca Pardo, una mujer de 72 años, conmociona a Colombia. El caso ocurrió hace más de un mes en una zona rural de Nariño, en el suroeste del país. Hasta ahora no hay personas capturadas ni sospechosos identificados, según EFE.

La familia de Pardo denunció la falta de avances en la investigación. Su hija, Jenny Pardo, relató que habló con su madre por última vez cuando ella recogía huevos cerca de su vivienda. Al día siguiente, Blanca dejó de responder el teléfono.

Buscan esclarecer feminicidio en Nariño

La familia inició la búsqueda y encontró a Blanca horas después, cerca de su casa. Según declaraciones difundidas por medios locales, la mujer estaba desorientada y habría sido víctima de una agresión sexual.

Pardo vivía en una zona rural del municipio de San Bernardo. Era madre de seis hijos y se dedicaba a elaborar y vender quesos, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

La revista feminista Volcánicas recogió el testimonio de su hija y cuestionó que, después de más de un mes, todavía no existan capturados.

Organizaciones exigen justicia para Blanca Pardo

El caso provocó pronunciamientos de organizaciones y autoridades colombianas. La congresista indígena Aida Quilcué exigió justicia para Pardo y rechazó que la violencia contra las mujeres sea normalizada.

El Ministerio de Justicia también condenó los hechos denunciados. La entidad pidió que la investigación avance con rapidez y rigor, informó EFE.

El jefe de esa cartera, Iván Cancino, expresó solidaridad con la familia. También afirmó que ningún crimen debe quedar impune.

Colombia registra cientos de feminicidios

La Defensoría del Pueblo informó que en lo que va de 2026 se han reportado 278 femicidios en Colombia. En Nariño se contabilizan 17 casos, según los datos citados por EFE.

El caso de Blanca Pardo también puso atención sobre la violencia contra mujeres mayores en zonas rurales. La distancia de los centros urbanos y las dificultades para acceder a instituciones pueden aumentar su vulnerabilidad.

Con información de EFE

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