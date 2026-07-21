Muere Dafne Zapata Quintos en un campamento militarizado de México

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, registró un nuevo avance.

Esto ocurrió luego de que su madre, Alejandra Quintos, difundiera el acta de defunción de la menor. En este documento, la muerte aparece clasificada como homicidio.

Esta revelación generó nuevas interrogantes sobre lo ocurrido durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, México.

Detalles del acta de defunción

De acuerdo con la información dada a conocer por Tv Azteca, el Certificado Electrónico de Defunción fue expedido el 17 de julio de 2026 por autoridades de salud. Este establece que Dafne falleció el 16 de julio a las 23:00.

El documento señala como causa de muerte la asfixia por sumersión y clasifica la forma de muerte como homicidio.

Reacción de la madre y versiones contradictorias

La difusión del acta ocurre después de que la madre de la adolescente rechazara la versión inicial recibida por parte de la institución.

Según explicó, se le informó que su hija se había desvanecido mientras se bañaba. Alejandra Quintos ha insistido en que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo del campamento.

Resultados de la necropsia

Según Tv Azteca, también se conocieron algunos resultados de la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

De acuerdo con lo informado por la madre, los médicos forenses encontraron una importante cantidad de agua en los pulmones de Dafne, hallazgo que coincide con la causa de muerte asentada en el certificado oficial.

Condiciones previas al fallecimiento

Antes de fallecer, la adolescente envió un video a su madre en el que comentaba que había sufrido una caída durante las actividades del campamento.

En esta grabación, Dafne aparece sonriente y asegura que se encontraba bien; sin embargo, su madre señaló que ya presentaba lesiones visibles en el rostro y que posteriormente comenzó a sufrir episodios de tos y desvanecimientos.

Investigación abierta por parte de las autoridades

Como informó Tv Azteca, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido dentro del campamento.

Además, busca determinar si existieron omisiones o posibles abusos y fincar las responsabilidades correspondientes conforme avancen las diligencias.

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