Muere una mujer herida en el terremoto de Panamá, el primer fallecimiento

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una mujer de 68 años murió el miércoles 14 de octubre de 2026, en un hospital de Ciudad de Panamá, tras resultar gravemente herida en el terremoto del pasado viernes. Elena Barría se convirtió en la primera víctima mortal relacionada oficialmente con el sismo de magnitud 7.7, que dejó cerca de una treintena de heridos.

La Caja del Seguro Social (CSS) confirmó el fallecimiento a las 15:42. Según informó EFE, la mujer sufrió una perforación abdominal cuando se derrumbó su vivienda en Macaracas, una de las localidades más afectadas.

José Raúl Mulino confirma la primera muerte por el terremoto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó la muerte de Barría y explicó que tenía una condición médica preexistente. La mujer padecía diabetes severa y había sufrido la amputación de una extremidad.

El mandatario señaló que los traumatismos provocados por el terremoto, sumados a su enfermedad, impidieron su recuperación pese a los esfuerzos médicos.

Sus familiares contaron a EFE que Barría fue operada con éxito tras sufrir una perforación abdominal. Sin embargo, falleció posteriormente por un infarto, según el relato familiar.

Vecinos rescataron a Elena Barría entre los escombros

Francisco Peralta, uno de los vecinos que acudió a ayudarla, recordó los momentos de angustia durante el rescate. La mujer pedía auxilio mientras permanecía atrapada bajo los restos de su vivienda.

Peralta relató que, junto con un hijo de Barría y otro vecino, logró liberarla de los escombros y retirar una varilla que le había perforado el abdomen. Después la trasladaron en un vehículo particular para que recibiera atención médica.

La familia y los vecinos denunciaron que tuvieron que esperar más de una hora para recibir asistencia inicial. Peralta lamentó la pérdida y cuestionó la demora en la atención.

El terremoto de Panamá dejó miles de afectados

El sismo del 9 de octubre afectó a más de 11 500 personas, según cifras oficiales. Además, causó daños en al menos 3 390 viviendas, de las cuales 727 quedaron destruidas.

EFE informó que también se contabilizaron afectaciones en 619 centros educativos, edificios públicos, centros de salud, iglesias y carreteras. Miles de personas permanecen en albergues temporales mientras continúan las evaluaciones y las labores de recuperación.

Con información de EFE

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