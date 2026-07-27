Movilización nacional en Venezuela por Hugo Chávez

El oficialismo venezolano y la oposición se movilizarán este martes 28 de julio de 2026 en una jornada marcada por la conmemoración del nacimiento de Hugo Chávez y el aniversario de las elecciones presidenciales de 2024.

Conmemoración oficialista por el natalicio de Hugo Chávez

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció una movilización nacional para este martes. El objetivo es honrar la memoria del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien habría cumplido 72 años.

Según reporta EFE, esta actividad se llevará a cabo a pesar de las secuelas dejadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en el país. Cabello minimizó el impacto de los sismos en las infraestructuras estatales, asegurando que, apenas un 4 % de las viviendas edificadas durante la gestión de Chávez resultaron afectadas.

La postura del oficialismo frente a los daños estructurales

Durante la rueda de prensa semanal del PSUV, difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello enfatizó que los daños registrados tras los sismos no son atribuibles a la calidad de la obra pública.

Según reporta EFE, el funcionario sostuvo que la magnitud de los dos movimientos sísmicos fue devastadora. Por lo tanto, cualquier estructura, ya sea de carácter público o privado, habría sufrido daños similares al encontrarse en la línea de impacto.

Oposición convoca a asambleas en todo el país

La jornada del 28 de julio también servirá como escenario para que la oposición mayoritaria manifieste su descontento. El partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, realizó una convocatoria abierta para reunirse en Caracas y llevar a cabo asambleas de calle en los 335 municipios venezolanos.

Según información de EFE, el llamado opositor invita a los ciudadanos a portar banderas de Venezuela y carteles que hagan referencia a las actas electorales del 28 de julio de 2024. Esta fecha es considerada por los opositores como el punto de inflexión donde, sostienen, Edmundo González Urrutia resultó electo.

Contexto electoral y cuestionamientos al CNE

Este martes se cumplen exactamente dos años desde los comicios presidenciales donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro.

Según reporta EFE, la oposición, integrada en la Plataforma Unitaria Democrática, insiste en que dicho resultado fue fraudulento. Por su parte, el CNE, bajo el mando de rectores cercanos al oficialismo, no presentó los resultados desglosados.

Justificó este retraso con la existencia de supuestos “ataques informáticos masivos”. El candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien denunció irregularidades, permanece exiliado en España desde septiembre de 2024.