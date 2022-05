Mónica Ospino: ‘Hoy esa narrativa del miedo a convertirnos en Venezuela ya no está triunfando’

Mónica Ospino fue durante 16 años periodista del diario caleño El País. Foto: Cortesía

Santiago Estrella Editor (I)

¿Cuál es el escenario de las elecciones de hoy?

Estamos en un momento complejo después de haber pasado la pandemia y el Gobierno no logró conectar con la gente y sus necesidades económicas. La pobreza creció. De 50 millones de personas, casi 26 millones son pobres. De estas, 6 millones están en la miseria. Es un indicador muy duro, muy preocupante. Se han creado unas condiciones para lo que estamos viendo con cierto miedo: el fortalecimiento de Gustavo Petro, la candidatura de izquierda más fuerte luego de muchos años y que, en 2018, quedó segundo.

¿A pesar de todos los problemas con la izquierda en la historia?

Hace más de un año está arriba en las encuestas y no hay nadie que lo saque de ahí y ese es el miedo, porque el pasado suyo es de militante de la guerrilla M19, que se desmovilizó hace muchos años. El hombre sigue 20 años o más en la esfera pública como senador, Alcalde de Bogotá. Es un político profesional. Claro que su pasado siempre lo persigue. No es el Petro de hace cuatro años ni el guerrillero de hace 20 años. Es un Petro recargado, que ha moderado su discurso radical, que antes pretendía darle una vuelta a las cosas y refundar el Estado. Es un Petro mucho más aterrizado en una realidad como la colombiana, en donde estamos tantos años teniéndoles miedo a los grupos de izquierda.

En campaña, los discursos usualmente se moderan…

Es la careta que se ponen para capturar al electorado que no tienen. Petro tiene un 40% de votación, que es el de hace cuatro años, pero necesitaba crecer por ahí. Ha capturado a cierta parte de la clase política que siempre lo vio con desdén. Hoy sus grandes alfiles son dos tipos que estaban en la derecha: los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, que han llevado la campaña de Petro.

La experiencia que han tenido con sus vecinos: las tensiones con Venezuela, la migración, el correísmo acá, ¿no sirvió de nada?

Esa narrativa del miedo al castrochavismo fue muy fuerte hace cuatro años, cuando ganó Iván Duque. En ese momento, la migración venezolana era exponencial en las principales ciudades. Hoy, esa narrativa del miedo a convertirnos en Venezuela no está triunfando por dos razones: se les dio estatus de protección temporal a los venezolanos que están en el país y, además, la migración se redujo y con la pandemia muchos regresaron. Nicolás Maduro ha dejado de ser relevante en el escenario internacional. Ya Joe Biden lo avaló y está hablando con él. Maduro está haciendo negocios con el resto del mundo. El miedo es otro a partir del estallido social del año pasado; la gente se liberó de todos esos miedos y decidió salir a la calle por su propia supervivencia, que necesita gobiernos que resuelvan los problemas; y el problema básico es el hambre.

¿La derecha ha modificado en algo su discurso?

No. Federico Gutiérrez, muy exitoso en su Alcaldía de Medellín, no lo admite de frente, pero él es el candidato que representa los mismos valores que ha representado la derecha. Su caballo de batalla es “orden y oportunidades”. Orden quiere decir seguridad, que es lo que hemos vivido durante tantos años con los gobiernos de derecha, con la excepción de los ocho años de Santos, que apostó al proceso de paz con las FARC. Pero la seguridad ciudadana es lo que importa a los colombianos. Oportunidad quiere decir proteger a los grandes empresarios y mantener la economía en los niveles en que está y no ir mas allá.

¿Cuál ha sido el rol de la prensa en este proceso?

Ha sido un vehículo importante para saber en qué escenario estamos con los candidatos. Desde enero, cada dos o tres días hemos tenido un debate. La mayoría, organizada por los medios. A pesar de las confrontaciones que surgen en estos debates, de una u otra forma se han escuchado las propuestas de cada uno. Después ha habido aquellos medios que muestran desde el principio cuál es la tendencia por la que apuntan. Y, por supuesto, los medios están concentrados en poderes particulares. Van por el candidato que representa sus intereses.

¿Es más honesto así?

Sí, pero no era común. Lo mejor era no nos pintemos tanto, y la mayoría de la prensa tradicional es conservadora.

Mónica Ospino

Durante 16 años fue periodista del diario caleño El País. También trabajó en medios como El Liberal, de Popayán. Ha publicado en diarios como El País, de España. Fue Jefa de Redacción de las alcaldías de Cali y Palmira. Ahora trabaja en el portal Colombia Check.