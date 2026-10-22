El modelo de seguridad de El Salvador gana atención en América Latina

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El modelo de seguridad de El Salvador genera atención en América Latina, en momentos en que varios países enfrentan el avance de la delincuencia, las pandillas y el crimen organizado.

Las políticas impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele han colocado a la experiencia salvadoreña dentro del debate regional sobre cómo enfrentar la violencia.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, Perú y Ecuador aparecen entre los países donde las medidas adoptadas por El Salvador han despertado interés o discusión, aunque con distintas posiciones políticas y sociales.

Costa Rica observa la estrategia salvadoreña

La seguridad pública tomó protagonismo durante la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a El Salvador. Según el documento proporcionado, la mandataria expresó su interés por conocer la experiencia salvadoreña ante el incremento de la criminalidad en su país.

Fernández ha expresado su interés de endurecer las medidas para frenar la delincuencia en su país que en lo que va de 2026 acumula más de 650 homicidios. Fernández y su antecesor Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, pusieron el ojo en la formula aplicada por El Salvador para frenar el crimen.

Costa Rica ya construyó una cárcel de máxima seguridad para reos peligrosos, una medida que guarda similitudes con las acciones implementadas por El Salvador dentro de su estrategia contra las pandillas. El objetivo costarricense es endurecer su respuesta frente a la delincuencia y evitar una mayor expansión de las estructuras criminales.

Honduras y Guatemala enfrentan presión ciudadana

La influencia del modelo Bukele contra la delincuencia también alcanza a Honduras y Guatemala. En estos países, de acuerdo con la información proporcionada, sectores ciudadanos demandan respuestas más contundentes frente a la inseguridad y observan las políticas salvadoreñas como referencia.

El escenario resulta especialmente complejo por la presencia de pandillas en zonas densamente pobladas. El documento señala que estas organizaciones mantienen presencia en sectores donde las autoridades encuentran dificultades para intervenir directamente.

Guatemala, que ya acumula 2 071 muertes en los primeros ocho meses de 2026, tanto en Honduras como en Guatemala las pandillas están actuando y generando terror entre la gente, lo mismo que ocurría en El Salvador en años pasados.

Ecuador y Perú también miran hacia El Salvador

La estrategia de seguridad salvadoreña también despierta interés en Ecuador y Perú, dos países afectados por nuevas dinámicas de violencia y criminalidad.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, tiene previsto llegar a El Salvador el 29 y 30 de octubre, en una visita en la que no solo sostendrá reuniones de alto nivel, sino buscará conocer de cerca el modelo de seguridad implementado por la administración Bukele.

En el caso ecuatoriano, funcionarios han visitado El Salvador en diferentes momentos, incluida la cárcel de máxima seguridad, y han mantenido reuniones con integrantes del gabinete salvadoreño vinculados con las políticas de seguridad.

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