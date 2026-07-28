Migrantes cambian los vuelos por las carreteras en EE.UU. ante el temor a controles de ICE

El temor a posibles controles migratorios en aeropuertos estadounidenses llevó a algunos migrantes a cambiar sus formas de desplazamiento.

Así, optan por viajes en automóvil, autobús o tren dentro del país. Este cambio se evidenció tras el caso de la ecuatoriana Chantal Morales Rojas, quien fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al intentar abordar un vuelo en Colorado.

Detención de Chantal Morales Rojas

De acuerdo con Clarín, un video registrado el 20 de julio de 2026, mostró a agentes de ICE reteniendo a Morales Rojas en la puerta de embarque de un vuelo de Southwest Airlines.

La grabación se volvió viral, superando el millón de reproducciones en redes sociales. La pasajera que filmó el momento fue Alicia Dantzker.

Realidad frecuente para los migrantes

Williams Murillo, presidente ejecutivo de 1800Migrante.com, afirmó que el caso de Chantal refleja una realidad común entre los migrantes. Sin embargo, la diferencia en este caso fue que su detención quedó grabada y se volvió viral, visibilizando lo que ocurre a diario.

Aumento de detenciones por parte de ICE

El panorama actual muestra un incremento en los arrestos realizados por ICE. Según Telemundo Nueva Inglaterra, durante junio la agencia alcanzó un récord de 39 563 detenciones de inmigrantes. Además, más de 65 000 personas permanecían bajo custodia, lo que representa un aumento del 9% desde abril.

Información compartida entre agencias

Asimismo, El País, citando una investigación de Reuters, informó que ICE arrestó a más de 800 personas tras recibir información proporcionada por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Esta agencia compartió datos sobre más de 31 000 viajeros con ICE.

Miedo entre las comunidades migrantes

Según Murillo, esta situación genera un clima de miedo entre los migrantes, quienes perciben los aeropuertos como espacios de mayor riesgo.

“Las aerolíneas entregan información de pasajeros y las agencias federales pueden conocer previamente quiénes tienen procesos migratorios pendientes”, afirmó.

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