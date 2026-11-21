Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó este sábado la detención de Fausto Isidro, alias ‘El Chapo Isidro’, uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos.

La captura ocurrió durante un operativo nocturno en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, que contó con la coordinación de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos.

‘El Chapo Isidro’ fue detenido en Guasave

El titular de Seguridad informó que la captura se llevó a cabo la madrugada del viernes en el municipio de Guasave, al norte de Sinaloa.

Fausto Isidro es identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, vinculada al Cartel del Pacífico y a la facción de Los Mayos, según la información difundida por las autoridades.

La detención ha desatado enfrentamientos entre agentes federales y narcotraficantes, así como pánico entre la población, según el reporte proporcionado.

García Harfuch confirmó el operativo en Sinaloa

A través de un mensaje publicado en la red social X, Omar García Harfuch reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad que participaron en la operación.

“Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias ‘Chapo Isidro’, identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva”, escribió.

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El operativo contó con apoyo de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos, en una acción coordinada para detener al fugitivo.

Con información de EFE