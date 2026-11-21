Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de noviembre de 2026

Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en ataques armados contra un bar y dos fiestas en Mazatlán, Sinaloa, en el noroeste de México. Entre los lesionados están integrantes de la Banda HR.

Los hechos violentos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Las agresiones provocaron llamados de trabajadores y empresarios para reforzar la seguridad en el puerto.

Un guardia de seguridad murió en un bar de la Zona Dorada

Uno de los ataques ocurrió en el bar La Malinche, ubicado en la Zona Dorada, principal corredor turístico de Mazatlán. En ese lugar, un guardia de seguridad murió y otro resultó herido.

La agresión ocurrió cuando los empleados impidieron la entrada de un hombre armado, quien presuntamente les disparó y huyó.

El establecimiento denunció este domingo la inseguridad que enfrentan comerciantes y empleados del puerto y pidió ayuda a las autoridades.

“Salimos a trabajar todos los días con el deseo de regresar sanos a casa, pero con la incertidumbre de no saber si lo lograremos”, señaló La Malinche en un comunicado.

Ataque armado durante una fiesta dejó heridos a músicos de Banda HR

En otra agresión, hombres armados dispararon durante una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo. Un asistente murió y varias personas resultaron lesionadas, según reportes de Noroeste y El Sol de Mazatlán.

El medio local Reporteros Asociados informó que tres integrantes de la Banda HR resultaron heridos mientras amenizaban la celebración.

El Debate recogió el testimonio de un músico de la agrupación sobre las heridas de tres compañeros y su necesidad de apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

Otra agresión en la colonia 12 de Mayo

Además, un ataque contra una reunión en una vivienda de la colonia 12 de Mayo dejó otro hombre muerto y cuatro heridos, entre ellos una mujer, de acuerdo con El Sol de Mazatlán.

Las tres agresiones armadas ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en distintos puntos de Mazatlán.

Autoridades reconocen la necesidad de reforzar la seguridad

El secretario del Ayuntamiento, Abraham Alonso Ávalos Osuna, reconoció la necesidad de reforzar la vigilancia en bares y zonas turísticas, según Los Noticieristas.

Un recuento de la revista Espejo registró al menos 11 episodios violentos, siete asesinatos y nueve heridos entre el sábado y la madrugada del domingo. Estas cifras periodísticas aún carecen de un balance oficial conjunto.

Sinaloa afronta una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. El enfrentamiento ha elevado los niveles de violencia en ciudades como Mazatlán y Culiacán.

Con información de EFE