5 niños fallecidos por accidente de juego inflable en Australia

Cinco niños murieron este jueves 16 de diciembre del 2021 tras un accidente con un castillo inflable que se elevó hasta 10 metros debido a un golpe de viento en la isla de Tasmania, al sureste de Australia, mientras que otros cuatro continúan heridos en el hospital.

La Policía de Tasmania indicó en su último comunicado que un quinto menor falleció en el hospital debido a las heridas provocadas por el accidente en el que se vieron implicados alumnos de entre 10 y 12 años de un colegio de la localidad de Devonport, en la isla de Tasmania, según recoge la cadena pública ABC.

Las otras víctimas mortales, dos niños y dos niñas, fueron notificadas poco después del incidente, ocurrido durante una fiesta del colegio de primaria Hillcrest antes de la Navidad.

“Estos niños estaban celebrando su último día de escuela, en lugar de eso, todos estamos de luto por su pérdida”, dijo a los medios el comisionado de policía de Tasmania, Darren Hine.

Según la investigación preliminar, una fuerte ráfaga de viento levantó por los aires al castillo inflable, desde donde los niños cayeron desde una altura de unos 10 metros.

Prensa local compartió imágenes en los que se muestra a oficiales llorando al lado de unas lonas azules usadas para ocultar “una escena muy chocante y angustiante”.

Ayuda a las familias

La Policía no ha confirmado qué se usó para anclar al suelo el castillo y ha evitado revelar las edades de las víctimas.

Tras conocer la noticia, el primer ministro, Scott Morrison, mandó sus condolencias a los familiares de las víctimas y dijo que estaba “destrozado por esta tragedia inimaginable”, en declaraciones a los medios locales.

Morrison agregó que pondrá todos los recursos necesarios al servicio de las familias y de la comunidad afectadas por la tragedia para ayudarles en lo que sea necesario.

El secretario del Departamento de Educación de Tasmania, Tim Bullard, aseveró que la prioridad es atender a las víctimas y los familiares, también con ayuda psicológica.

“Tenemos un equipo en el lugar para prestar apoyo a los alumnos y los empleado, y esto incluye psicólogos, trabajadores sociales y capellanes”, explicó Bullard.

Accidentes relacionados con castillos inflables han ocurrido en el pasado en otros países como en España, donde al menos tres menores murieron y más de medio centenar resultaron heridos en este tipo de atracción en los últimos 20 años.