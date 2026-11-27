Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado recorrió este jueves 26 de noviembre de 2026 varios barrios populares de Caracas para conversar con sus habitantes sobre el futuro político y económico del país. La visita sorprendió a los vecinos, que durante años vivieron en un contexto de persecución y restricciones políticas.

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Machado llegó a sectores como La Vega, Carapita y Petare. Allí escuchó las preocupaciones de los residentes y participó en reuniones comunitarias. Algunos ciudadanos la recibieron entre aplausos y consignas de libertad, mientras otros expresaron su rechazo, informó EFE.

María Corina Machado impulsa debates en barrios de Caracas

El recorrido forma parte de la iniciativa ‘Punto de acuerdo’, un proyecto que busca recoger opiniones ciudadanas sobre el modelo de país que desean construir los venezolanos.

La consulta incluye 19 preguntas sobre asuntos políticos, económicos y sociales. Entre los temas planteados está el futuro de la industria de hidrocarburos y el papel del Estado y la empresa privada.

Janette Segovia, integrante del equipo organizador, explicó que Machado pidió reunir grupos de entre 10 y 30 personas para debatir las propuestas. Según EFE, la iniciativa contempla realizar más de 2.000 asambleas en una sola jornada.

La oposición venezolana busca escuchar a los ciudadanos

Las respuestas recopiladas serán incorporadas a una plataforma digital para su análisis. Fabio Valentini, gerente del proyecto, explicó que el objetivo es identificar consensos entre personas con distintas opiniones.

Los organizadores sostienen que la propuesta no constituye una campaña electoral. Su intención es presentar las bases de un eventual proyecto de Gobierno, aunque todavía no existe una fecha definida para nuevas elecciones en Venezuela.

Machado visita Petare entre muestras de apoyo y rechazo

La última parada fue Petare, uno de los sectores populares más grandes de Caracas. Allí, decenas de personas esperaron a la dirigente con teléfonos y consignas de respaldo.

Sin embargo, también hubo ciudadanos que increparon a su caravana y exhibieron símbolos del oficialismo. La visita evidenció las diferencias políticas que persisten en Venezuela, según EFE.

Con información de EFE

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