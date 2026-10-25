Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

María Corina Machado regresó a Venezuela después de casi diez meses fuera del país. La líder opositora confirmó su retorno este domingo 25 de octubre de 2026 mediante un breve mensaje publicado en su cuenta de X.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió, sin revelar su ubicación ni las circunstancias de su ingreso al territorio nacional.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

El regreso de María Corina Machado a Venezuela también fue confirmado por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien celebró públicamente la noticia.

“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, expresó González Urrutia en su cuenta de X.

La dirigente había salido del país en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, después de permanecer más de un año en la clandestinidad.

Desde entonces, desarrolló buena parte de su actividad política desde Estados Unidos y Panamá.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano.



Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!



Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

Los intentos de María Corina Machado para volver

El retorno de la líder opositora venezolana se produjo después de varios intentos fallidos durante los últimos meses.

Según la información difundida, Machado habría intentado regresar al menos siete veces en los últimos tres meses.

Se señala que la dirigente exploró distintas alternativas para ingresar al país, incluidos vuelos y embarcaciones, sin conseguirlo anteriormente.

Hasta ahora, la ruta utilizada por María Corina Machado y las condiciones de su llegada no han sido reveladas públicamente.

Venezuela y el escenario tras su regreso

La ganadora del Premio Nobel de la Paz había mantenido desde el exterior contactos con dirigentes y funcionarios estadounidenses para promover una transición democrática en Venezuela.

Su regreso ocurre después de que esta semana llamara a la movilización ciudadana y exigiera establecer una fecha para las elecciones presidenciales.

Machado es considerada una de las principales adversarias políticas del chavismo y busca recuperar protagonismo dentro del escenario venezolano.

Su presencia nuevamente en el país marca una nueva etapa de su actividad política, aunque todavía se desconocen los detalles sobre sus próximos movimientos y su ubicación actual.

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