María Corina Machado denuncia que EE.UU. la excluyó de las negociaciones sobre Venezuela

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado, denunció que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones sobre el futuro político de Venezuela. Los encuentros se desarrollan esta semana en Caracas entre el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición.

En una entrevista publicada este jueves 15 de octubre de 2026 por The New York Times, Machado cuestionó su exclusión y aseguró que regresará a Venezuela “antes de lo que se imaginan” para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones, informó EFE.

Machado denuncia exclusión de las negociaciones sobre Venezuela

Machado afirmó que Washington no la incluyó en las conversaciones políticas que mantienen el Gobierno venezolano y otra facción opositora.

Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense sostuvo que Vente Venezuela, el partido de la dirigente, había recibido una invitación para participar. También señaló que Machado tiene derecho a regresar a su país.

La opositora reiteró su confianza en que Estados Unidos respalde una transición democrática, pese a que el presidente Donald Trump descartó su nombre como sucesora de Nicolás Maduro y expresó su apoyo a Rodríguez.

Machado cuestiona acuerdos petroleros y exige transparencia

La dirigente también criticó al empresario Alejandro Betancourt, vinculado a contratos energéticos y a acuerdos relacionados con las reservas petroleras venezolanas. Lo calificó como uno de los responsables del sufrimiento de la población y afirmó que no sería un socio empresarial viable en un eventual Gobierno suyo.

No obstante, Machado aseguró que respetará los contratos petroleros que cumplan la legislación venezolana. Además, defendió la necesidad de garantizar seguridad, estabilidad y legitimidad para atraer inversiones, según EFE.

María Corina Machado propone justicia para las víctimas

Sobre el futuro político de Venezuela, Machado defendió que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.

También propuso crear una comisión de la verdad independiente para recoger testimonios de las víctimas y establecer reparaciones. “La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo”, afirmó.

Machado ganó las primarias opositoras de 2023 y respaldó a Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024. Ahora insiste en impulsar una transición democrática y regresar al país para reorganizar a sus seguidores, informó EFE.

Con información de EFE

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