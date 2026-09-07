Si hay un nuevo mapamundi, ¿qué mapa usarán las escuelas de Ecuador?

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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 4 de septiembre de 2026 la adopción de un nuevo mapamundi para reflejar la dimensión real de las naciones, según información de CNN.
La medida responde a una solicitud de países africanos para corregir distorsiones históricas en las representaciones cartográficas globales.
Para profundizar en el debate internacional sobre esta resolución, te recomendamos leer cómo la ONU aprobó este cambio para representar mejor el tamaño de los continentes.
El acuerdo sustituye la proyección de Mercator por el diseño Equal Earth.
Según CNN, la resolución ‘Corregir el mapa’ busca mostrar con precisión el tamaño de los continentes.
La proyección previa distorsionaba las dimensiones de las regiones cercanas a la línea ecuatorial.
La proyección de Mercator, creada en 1569, ampliaba el tamaño visual de Europa y Norteamérica.
En contraste, reducía la escala de África, América Latina y el sur de Asia, según detalló CNN.
La nueva propuesta presenta una superficie proporcionada de la Tierra.
Si deseas conocer más sobre este aspecto geopolítico, puedes consultar nuestro análisis de las posturas tras el voto del modelo Equal Earth en las Naciones Unidas.
Las escuelas de Ecuador podrían adoptar progresivamente la proyección Equal Earth para la enseñanza, el Ministerio de Educación de Ecuador informará al respecto.
La recomendación de la ONU no constituye una ley estricta, por lo que los ministerios de educación sugieren una transición gradual en los materiales escolares.
Es una resolución que promueve usar proyecciones como Equal Earth para mostrar el tamaño real de los continentes, especialmente África. La Asamblea General de la ONU la adoptó el 4 de septiembre de 2026 con 164 votos a favor y uno en contra (EE. UU.).
El mapa Equal Earth agranda visualmente África, América Latina, el sur de Asia y Oceanía, y reduce la percepción de tamaño de países del hemisferio norte como EE. UU., Canadá y Rusia. Groenlandia, por ejemplo, se ve mucho más pequeña que en Mercator.