Si hay un nuevo mapamundi, ¿qué mapa usarán las escuelas de Ecuador?

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 4 de septiembre de 2026 la adopción de un nuevo mapamundi para reflejar la dimensión real de las naciones, según información de CNN.

La medida responde a una solicitud de países africanos para corregir distorsiones históricas en las representaciones cartográficas globales.

Para profundizar en el debate internacional sobre esta resolución, te recomendamos leer cómo la ONU aprobó este cambio para representar mejor el tamaño de los continentes.

🌍 ¿Qué cambia con el nuevo mapamundi?

El acuerdo sustituye la proyección de Mercator por el diseño Equal Earth.

Según CNN, la resolución ‘Corregir el mapa’ busca mostrar con precisión el tamaño de los continentes.

La proyección previa distorsionaba las dimensiones de las regiones cercanas a la línea ecuatorial.

🗺️ El origen de las distorsiones cartográficas

La proyección de Mercator, creada en 1569, ampliaba el tamaño visual de Europa y Norteamérica.

En contraste, reducía la escala de África, América Latina y el sur de Asia, según detalló CNN.

La nueva propuesta presenta una superficie proporcionada de la Tierra.

Si deseas conocer más sobre este aspecto geopolítico, puedes consultar nuestro análisis de las posturas tras el voto del modelo Equal Earth en las Naciones Unidas.

🏫 ¿Es obligatoria la implementación del nuevo mapamundi en Ecuador?

Las escuelas de Ecuador podrían adoptar progresivamente la proyección Equal Earth para la enseñanza, el Ministerio de Educación de Ecuador informará al respecto.

La recomendación de la ONU no constituye una ley estricta, por lo que los ministerios de educación sugieren una transición gradual en los materiales escolares.

Nuevo mapa mundial; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es el nuevo mapa mundial que aprobó la ONU? Es una resolución que promueve usar proyecciones como Equal Earth para mostrar el tamaño real de los continentes, especialmente África. La Asamblea General de la ONU la adoptó el 4 de septiembre de 2026 con 164 votos a favor y uno en contra (EE. UU.). ❓ ¿Cómo cambia la apariencia de los países en el nuevo mapa? El mapa Equal Earth agranda visualmente África, América Latina, el sur de Asia y Oceanía, y reduce la percepción de tamaño de países del hemisferio norte como EE. UU., Canadá y Rusia. Groenlandia, por ejemplo, se ve mucho más pequeña que en Mercator.

Te recomendamos: