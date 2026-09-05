Adiós al mapa que conocías: la ONU aprueba un cambio que reduce a Estados Unidos y agranda a África

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

La Asamblea General de la ONU aprobó el viernes 4 de septiembre de 2026 una resolución que impulsa el reemplazo del histórico mapa de Mercator por uno nuevo: Equal Earth.

La votación fue contundente, con 164 votos a favor, seis abstenciones y un solo voto en contra: Estados Unidos, según reportaron CNN y La Nación.

El mapa que usaste toda tu vida tiene un error de siglos

El mapa de Mercator fue creado en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, pensado originalmente para la navegación marítima.

Su diseño mantiene rumbos constantes en el mar, pero distorsiona el tamaño real de los continentes, agrandando artificialmente las regiones cercanas a los polos.

Un ejemplo que lo resume todo: en el mapa de Mercator, Groenlandia parece casi del mismo tamaño que África.

En realidad, según CNN, África es 14 veces más grande que Groenlandia, cuyo tamaño real es similar al de la República Democrática del Congo.

Aquí está el verdadero cambio que se viene

La resolución, llamada “Corregir el mapa”, fue presentada por Togo junto a los 54 Estados miembros de la Unión Africana y Bahamas.

Propone reemplazar progresivamente Mercator por Equal Earth, una proyección creada en 2018 que respeta con mayor precisión las proporciones reales de cada territorio.

Con este cambio, África, América Latina, el sur de Asia y Oceanía se verán más grandes.

En contraste, países como Estados Unidos, Canadá y Rusia, así como Groenlandia, aparecerán más pequeños de lo que estamos acostumbrados a ver.

Por qué Estados Unidos fue el único que votó en contra

La representante de Estados Unidos ante la ONU calificó la resolución como una pérdida de tiempo y credibilidad para el organismo, señalando que la Asamblea debería enfocarse en “problemas genuinos de paz internacional” en lugar de debatir proyecciones cartográficas del siglo XVI, según recogió RPP.

Lo que esto significa realmente para ti

Un dato importante para tus lectores: la resolución no es vinculante.

Esto significa que ningún país, colegio o medio de comunicación está obligado a cambiar sus mapas de inmediato.

Tampoco prohíbe el uso de Mercator, que la propia cancillería de Togo aclaró que seguirá siendo plenamente válido para la navegación marítima y aérea, según La Nación.

Sin embargo, el respaldo internacional podría acelerar el cambio en libros de texto, plataformas digitales y medios de comunicación de distintos países.

Francia, por ejemplo, ya anunció que avanzará hacia el abandono de Mercator, según N Digital.