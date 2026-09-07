A propósito del nuevo mapamundi, el tamaño de Ecuador en relación con otros países

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 4 de septiembre de 2026 una resolución para adoptar la proyección Equal Earth como nuevo mapa mundi.

La medida corrige distorsiones históricas, beneficia visualmente a regiones ecuatoriales como Ecuador y promueve una representación cartográfica más equitativa a escala global.

¿Por qué la ONU decidió cambiar el mapa mundi tradicional?

La decisión responde a la necesidad de eliminar los sesgos de la proyección de Mercator, creada en 1569.

Dicho diseño inflaba las masas de tierra cercanas a los polos y reducía el tamaño visual de las naciones tropicales.

Si quieres profundizarte en la resolución internacional para una representación justa de las masas continentales, te recomendamos leer: La Asamblea de la ONU aprueba un modelo cartográfico más equitativo

Según CNN, la resolución fue impulsada por la Unión Africana y las Bahamas, obteniendo 164 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra de Estados Unidos.

La iniciativa busca reparar distorsiones que afectaron durante siglos la percepción geopolítica y socioeconómica del Sur Global.

También hemos analizado en detalle la postura geopolítica de las potencias frente a la adopción de la proyección Equal Earth en nuestra nota: El impacto diplomático y las tensiones tras el cambio cartográfico global

¿Cómo se compara el tamaño de Ecuador frente a otros países?

Aunque Ecuador mantiene su superficie real de 283 561 kilómetros cuadrados, la proyección Equal Earth muestra su dimensión exacta en relación con el resto del planeta.

El ajuste gráfico elimina la minimización visual que sufrían los territorios ubicados en la línea ecuatorial.

La extensión territorial ecuatoriana supera a la de naciones europeas como el Reino Unido.

Asimismo, el país representa cerca del 80% del territorio de Alemania y es más grande que Nueva Zelanda.

La superficie ecuatoriana también equivale casi al doble del territorio de Portugal o la isla de Cuba.

En el ámbito asiático, el país supera en extensión territorial a naciones consolidadas como Corea del Sur o Jordania.

Dentro de América Latina, la extensión de Ecuador supera ampliamente a la de países centroamericanos como Costa Rica o Panamá, consolidando su dimensión como un territorio de tamaño medio en el mapa global.

Un cambio en la representación cartográfica global

La adopción de este modelo busca transformar la enseñanza de la geografía y la interpretación geopolítica global.

Las plataformas tecnológicas de mapas digitales también recibieron la recomendación de colaborar con los organismos internacionales para actualizar sus formatos.

El proceso de implementación de la proyección Equal Earth continuará de forma gradual en instituciones educativas y organismos internacionales de todo el mundo.

Nuevo mapa mundi; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cómo cambia la apariencia de los países en el nuevo mapa? El mapa Equal Earth agranda visualmente África, América Latina, el sur de Asia y Oceanía, y reduce la percepción de tamaño de países del hemisferio norte como EE. UU., Canadá y Rusia. Groenlandia, por ejemplo, se ve mucho más pequeña que en Mercator. ❓ ¿Quién impulsó la iniciativa del nuevo mapa en la ONU? La propuesta fue liderada por Togo en nombre de la Unión Africana, con apoyo de una amplia coalición de países. El objetivo es corregir distorsiones históricas y promover una representación cartográfica más equitativa.

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