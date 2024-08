Políticos rechazan este jueves 22 de agosto de 2024 el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que confirma la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales.

Chile

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves 22 de agosto de 2024 que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que confirma la victoria del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “termina de consolidar el fraude” en las elecciones del 28 de julio.

“Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra“, apuntó Boric a través de la red social X.

Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2024

Desde que llegó al poder en marzo de 2022, Boric fue una de las voces más duras en la región contra el presidente Maduro, una postura que le diferencia de otros líderes progresistas, como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el colombiano, Gustavo Petro.

Uruguay

El canciller de Uruguay, Omar Paganini, aseguró este jueves 22 de agosto que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que confirmó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones, “de ninguna manera” es un pronunciamiento creíble.

“Esto indica que una vez más que el régimen se dedica a desconocer todos los llamados de la comunidad internacional a que realice una constatación de los datos de las actas que demuestre con información detallada lo que se proclama”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores, quien agregó que se encuentra muy preocupado.

Añadió que lo que se vio es “todo lo contrario” con un organismo, que no es el constitucionalmente competente para intervenir en dicho episodio, “que proclama en forma inapelable la victoria de Maduro sin dar explicaciones sólidas al respecto”.

“Todos sabemos además que en Venezuela estos organismos no son independientes del Poder Ejecutivo, de manera que es un organismo que depende de Maduro, que está abalando que el propio Maduro sale reelecto. Claramente no se trata de un pronunciamiento creíble de ninguna manera”, enfatizó. Asimismo, detalló que el fallo “indica la voluntad del régimen de no hacer lo que tiene que hacer”, que es “reconocer que perdió las elecciones y abrir un proceso de transición hacia la democracia”.

Finalmente, Paganini recordó que la comunidad internacional está completamente convencida que el proceso de elecciones “fue fraudulento”.

La Misión de la ONU para Venezuela

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, dedicada a la investigación de los derechos humanos en este país, denunció este jueves “la falta de imparcialidad” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha avalado la victoria de Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales, así como del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ambas entidades “han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, señalaron los miembros de la instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, poco después de conocerse el fallo del TSJ.

Oposición en Venezuela

El líder de la oposición venezolana también se refirió al pronunciamiento del Tribunal de Venezuela. “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad“, escribió Edmundo González en la red social X, considerado ganador de las elecciones por la PUD.

El TSJ asumió la “validación” de los resultados electorales, a solicitud de Maduro, quien introdujo un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales. Edmundo González declinó asistir, al considerar que la verificación no es competencia de la institución jurídica, sino del Consejo Nacional Electoral (CNE).