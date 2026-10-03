Revelan video de la detención de Luigi Mangione tras el crimen del CEO Brian Thompson

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Fiscalía del Distrito de Manhattan divulgó este viernes 2 de octubre de 2026 los videos del arresto de Luigi Mangione en un McDonald’s de Pensilvania, ocurrido en diciembre de 2024.

La difusión de las imágenes corresponde al proceso judicial por el supuesto homicidio de Brian Thompson, ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare.

El material permite verificar la actuación policial tras la recolección de evidencia clave.

El Tiempo de Colombia informó que las grabaciones provienen de las cámaras corporales de los agentes de Altoona.

El material permanecía bajo reserva judicial hasta que la cadena CNN solicitó su desclasificación.

Y aquí viene la parte más reveladora del caso: si quieres entender cómo el acusado llegó a esta instancia y admitió su responsabilidad en los hechos, puedes revisar los detalles de la confesión de Luigi Mangione sobre el crimen del CEO en Nueva York.

El momento de la captura de Luigi Mangione

¿Cómo interceptaron a Luigi Mangione? La policía abordó al joven mientras estaba sentado en el restaurante con mascarilla y gorro.

Infobae detalló que los uniformados acudieron al lugar tras recibir una llamada sobre un comportamiento sospechoso.

Al solicitar su identificación, el procesado entregó una licencia de conducir de Nueva Jersey a nombre de Mark Rosario.

Luego de ser advertido sobre las consecuencias de dar datos falsos, admitió su nombre real.

Officer Christy Wasser searches Luigi’s bag, says it’s to make sure there’s no bomb inside.



At 3:00, she finds a magazine wrapped up in Luigi’s underwear.



“It’s fucking him.” pic.twitter.com/9hvKiTEJrf — Erik Uebelacker (@Uebey) October 2, 2026

Hallazgo de evidencias en la mochila

EFE indicó que los agentes revisaron la mochila negra de Luigi Mangione dentro del establecimiento y en la comisaría.

En el registro encontraron un cargador de munición envuelto en ropa interior, una pistola de nueve milímetros con silenciador y un cuaderno con anotaciones manuscritas.

Las autoridades confirmaron que la pistola encontrada en la mochila fue la misma utilizada en el crimen del ejecutivo en Nueva York.

Aceptación de cargos y situación judicial

El 14 de agosto de 2026, Luigi Mangione se declaró culpable de cargos federales de acoso vinculados al seguimiento de la víctima.

El acusado afirmó que actuó motivado por dolores intensos de espalda y problemas con el sistema de seguros médico estadounidense.

El joven de 28 años enfrentará su audiencia de sentencia el próximo 18 de diciembre.

Su defensa solicitó desestimar la acusación estatal por asesinato en Nueva York para evitar un doble enjuiciamiento.

Pero la estrategia legal no termina allí: descubre aquí cuáles son los argumentos que usará la defensa de Luigi Mangione para intentar reducir su responsabilidad penal.

Caso Luigi Mangione; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Luigi Mangione y de qué se le acusa en Estados Unidos? Luigi Mangione es un joven estadounidense detenido en Pensilvania y acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Las autoridades lo vincularon con el crimen tras hallar en su posesión un arma impresa en 3D, una identificación falsa y un manifiesto con críticas hacia el sistema de salud privado. ❓ ¿Dónde fue detenido Luigi Mangione tras el asesinato de Brian Thompson? Fue arrestado en un restaurante de comida rápida en Altoona, Pensilvania, gracias al reporte de un empleado que lo reconoció. Las investigaciones determinaron que Mangione huyó de la escena del crimen en Manhattan usando un taxi, bicicleta y un autobús interestatal antes de ser localizado por la policía local.

Te recomendamos: