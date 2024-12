Luigi Mangione enfrenta cargos federales de asesinato, armas y acoso por matar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a plena luz del día en el centro de Nueva York hace más de dos semanas.

La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Mangione viajó desde Georgia a Nueva York con la intención de acosar, intimidar y asesinar a Thompson, utilizando un arma de fuego con silenciador.

El joven de 26 años llegó escoltado por la Policía de Nueva York desde Pensilvania, donde fue detenido. Descendió de un helicóptero en el tribunal neoyorquino vistiendo el uniforme naranja de prisionero y bajo una notable expectación mediática.

Numerosas cadenas de televisión transmitieron su llegada en directo, mostrando cómo avanzaba esposado y rodeado de agentes armados, mientras algunos seguidores lo esperaban en las inmediaciones.

