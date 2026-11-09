Las lluvias generan un derrumbe mortal en Gaza

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias provocaron una tragedia en la Franja de Gaza. Una madre embarazada, sus dos hijos y una sobrina de cuatro años murieron después de que un talud de arena cayera sobre varias tiendas de campaña. El derrumbe ocurrió la noche del domingo 8 de noviembre de 2026, en el campamento de desplazados Ard ar Ribat, en Deir al Balah.

Según informó EFE, las víctimas fueron identificadas como Tahrir Nabhan, sus hijos Salah y Mariam, de 5 y 6 años, respectivamente, y su sobrina Habiba Al Zein, de cuatro años. La hermana de Tahrir y madre de la niña permanece en estado crítico.

Testigo relata cómo quedó enterrada bajo la arena

La emergencia ocurrió en una zona costera donde decenas de familias viven en refugios improvisados. Las precipitaciones inundaron miles de tiendas y provocaron el desprendimiento de una pared de arena.

Em Abed Sahhar, una mujer de 58 años que estaba en una tienda cercana, relató a EFE los momentos de angustia que vivió junto a su hija.

“La tienda se nos vino encima y quedé enterrada, yo y mi hija, bajo la montaña“, contó. Sus hijos mayores lograron rescatarlas.

La mujer describió el derrumbe como una experiencia similar a la guerra y pidió condiciones dignas para las familias desplazadas.

Miles de gazatíes afrontan el invierno sin refugio seguro

La crisis humanitaria se agrava con la llegada del invierno. Según datos del Consejo Noruego para los Refugiados, 1,65 millones de personas afrontan otro invierno en tiendas deterioradas y edificios dañados.

Además, Defensa Civil informó a EFE que recibió 2 200 llamadas de auxilio durante las lluvias, pero solo pudo atender 219.

La OCHA estima que unas 44 000 personas viven en más de 2 300 edificios con estructuras inseguras en la Franja de Gaza.

Con información de EFE

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