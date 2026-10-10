Israel mata a seis palestinos en Gaza un día antes del aniversario del alto el fuego

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Al menos seis palestinos murieron este sábado, 10 de octubre de 2026, en ataques con drones del Ejército israelí en la Franja de Gaza, según fuentes sanitarias y la agencia oficial palestina Wafa. Los bombardeos dejaron además varios heridos, en la víspera del primer aniversario del alto el fuego que entró en vigor el 11 de octubre de 2025.

El ataque más mortífero ocurrió cerca del centro comercial Panda, en la ciudad de Gaza. Un dron alcanzó a un grupo de civiles y mató a cuatro personas, de acuerdo con el hospital Al Shifa.

En el este de la capital gazatí, otro ataque contra civiles en la calle Yafa dejó un hombre muerto y varios heridos, según la misma fuente.

Por la noche, un dron atacó a tres personas que circulaban en bicicletas eléctricas cerca del salón Abdín, en la carretera Saláh al Din, al este del campo de refugiados de Nuseirat. El bombardeo causó una muerte y dejó varios heridos, informó Wafa.

Además, una mujer resultó herida por disparos israelíes en Beit Lahia, en el norte de Gaza, y otro civil sufrió heridas en las inmediaciones de Iqlimi, en Al Mawasi, al sur del enclave.

Más de 1 400 muertos desde el alto el fuego

Con las nuevas víctimas, la cifra de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a 74 370, mientras que los heridos suman 175 371, según el último balance de las autoridades sanitarias de Gaza.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, hace casi un año, han muerto 1 481 palestinos y otros 5 254 han resultado heridos. A esas cifras se suman los cuerpos de 836 personas recuperados de entre los escombros, de acuerdo con las mismas fuentes.

Trump pide un nuevo presidente para Ucrania y acusa a Zelenski de frenar un acuerdo de paz