Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La estadounidense Lindsay Clancy, acusada de causar la muerte de sus tres hijos pequeños en 2023, enfrentará un nuevo juicio el 29 de marzo de 2027. La decisión fue anunciada este lunes 16 de noviembre de 2026 por el juez William Sullivan, en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, Massachusetts.

El nuevo proceso se realizará después de que el primer juicio terminara sin un veredicto unánime del jurado. Según informó EFE, el magistrado también rechazó la semana pasada la solicitud de la defensa para desestimar los cargos contra la acusada.

Lindsay Clancy tendrá un nuevo juicio tras proceso nulo

Durante la audiencia, la defensa solicitó investigar a un integrante del jurado. Sus abogados consideran que su actuación impidió alcanzar un acuerdo sobre el veredicto.

Por su parte, la Fiscalía pidió establecer restricciones a las comunicaciones públicas relacionadas con el caso. La intención es evitar que las declaraciones externas puedan influir en el próximo proceso judicial.

La Fiscalía todavía no ha confirmado si mantendrá los cargos de asesinato en primer grado o solicitará otras imputaciones. Sin embargo, según ABC News, la fiscal Jennifer Sprague defendió que Clancy vuelva a ser juzgada por un jurado.

La muerte de los tres hijos ocurrió en Massachusetts

Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada por la muerte de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses.

Los hechos ocurrieron en enero de 2023, en la vivienda familiar ubicada en Duxbury, Massachusetts. Después del suceso, la mujer intentó quitarse la vida y quedó parcialmente paralizada.

La defensa sostiene que Clancy atravesaba un cuadro de psicosis posparto cuando ocurrieron los hechos. Este argumento forma parte de la estrategia legal de sus abogados.

Fecha de la próxima audiencia del caso Clancy

EFE indicó que la siguiente audiencia previa al juicio está prevista para el 18 de marzo de 2027, once días antes del inicio del nuevo proceso.

El caso volverá a los tribunales después de que el primer jurado no lograra alcanzar una decisión unánime.

Con información de EFE

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