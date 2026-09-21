Exesposo de Lindsay Clancy rompe el silencio

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Patrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy, habló por primera vez tras la anulación del juicio en el que su exesposa está acusada de matar a sus tres hijos. Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, murieron en enero de 2023.

En una entrevista con CBS, emitida el domingo, Patrick aseguró que, al preguntarle si se reprochaba algo, considera que hizo “lo mejor que pude” con lo que “tenía en ese momento”. También relató que su vida se detuvo de forma abrupta tras la tragedia.

Patrick Clancy habla sobre salud mental

El exesposo de Lindsay Clancy reconoció que tuvo pensamientos suicidas después de la muerte de sus hijos. También dijo que debe aprender a vivir con las consecuencias de lo ocurrido. “Vivo con ellas todos los días”, afirmó, según EFE.

Patrick recordó que comenzó a notar señales de insomnio y ansiedad en su exesposa durante el otoño de 2022. Sin embargo, admitió que fue difícil comprender la gravedad de su situación.

“Creo que la enfermedad mental tiene la capacidad de ser trágicamente engañosa”, señaló. También dijo estar seguro de que hubo cosas que no pudo detectar.

Juicio de Lindsay Clancy queda anulado

El pasado 4 de septiembre de 2026, un juez declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy después de que el jurado no alcanzara un acuerdo. 11 integrantes se inclinaron por absolverla al considerar que sufría psicosis posparto. Otro jurado apoyó la posición de la Fiscalía, que sostenía que era consciente de sus actos.

Los fiscales de Massachusetts todavía deben decidir si solicitarán un nuevo juicio. Tanto Lindsay como Patrick han presentado demandas por presunta negligencia médica contra los profesionales y hospitales que atendieron a la mujer, informó EFE.

Patrick también cuestionó las críticas recibidas en redes sociales. Dijo que las acusaciones sobre su supuesta falta de atención hacia su exesposa desvían la atención de la salud mental perinatal.

Patrick Clancy recuerda a sus tres hijos

Patrick afirmó que ha perdonado a Lindsay y rechazó las expresiones que la describen como “madre asesina” o “asesina de bebés”.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió al recordar a Callan. Patrick contó que mantuvo la esperanza de que el bebé sobreviviera. Sin embargo, el menor murió posteriormente en el hospital.

“Pude acostarme a su lado. Y murió en mis brazos”, relató, según EFE.

Actualmente, Patrick vive en Nueva York junto a su esposa, la doctora Rachel Danis. Ambos buscan afrontar el duelo y mantener vivo el recuerdo de los tres niños.

Con información de EFE

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