Un año después de su última protesta en las calles de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado enfrenta un panorama incierto, marcado por la reconfiguración del poder político tras la captura de Nicolás Maduro y el nuevo escenario abierto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, según recoge EFE.

María Corina Machado continúa fuera de Venezuela

El 9 de enero de 2025, Machado encabezaba manifestaciones contra la inminente investidura de Maduro para un tercer mandato, tras las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024. Un año después, ninguno de los dos protagoniza la escena política ni se encuentra en territorio venezolano, de acuerdo con EFE.

Mientras Maduro permanece detenido en una cárcel federal en Nueva York tras una operación militar estadounidense, Machado continúa fuera del país tras recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, sin que se haya confirmado su retorno.

María Corina Machado y su tiempo en clandestinidad

Tras aquella protesta en Caracas, Machado fue interceptada por funcionarios del Estado cuando se retiraba del lugar y permaneció retenida durante unas dos horas, según denunció entonces su equipo. Desde ese episodio, asumió una prolongada clandestinidad de once meses, periodo en el que organizaciones no gubernamentales reportaron un incremento de la represión, informó EFE.

La ONG Foro Penal contabiliza actualmente 863 presos políticos. Desde las elecciones presidenciales de 2024, 446 miembros del comando de Machado han sido detenidos y 202 continúan privados de libertad, cifras que reflejan la magnitud del impacto represivo.

Liderazgo en suspenso

Pese a los esfuerzos diplomáticos de la oposición ante Estados Unidos, el liderazgo de Machado ha quedado, por ahora, desplazado de las decisiones clave tras la detención de Maduro. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó a la dirigente como “fantástica”, pero sostuvo que su liderazgo no resulta realista en esta etapa, mientras Trump ha evitado respaldarla públicamente, según EFE.

Aun así, Machado agradeció las acciones de Washington y reiteró que su movimiento está preparado para gobernar. En paralelo, otros sectores opositores aseguran estar listos para asumir responsabilidades, mientras Delcy Rodríguez enfrenta el reto de sostener el legado chavista bajo la presión estadounidense por un mayor acceso a los recursos venezolanos.

