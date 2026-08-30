Google Maps cambia el nombre del lago Ontario a Lago América

El lago Ontario fue renombrado como ‘Lago América’ para los usuarios de Google Maps en Estados Unidos.

La medida responde a una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en medio de una disputa comercial y arancelaria con Canadá, afectando la visualización cartográfica digital dentro del territorio estadounidense.

¿Por qué cambió el nombre del lago Ontario?

Google explicó en su blog que la modificación aplica solo en Estados Unidos para alinearse con el Sistema de Información de Nombres Geográficos del gobierno de ese país.

Según la información de La Nación, las autoridades de la Casa Blanca celebraron la actualización oficial de la plataforma digital.

Por su parte, según reporta Infobae, los usuarios de Google Maps que se conecten desde Canadá seguirán viendo la denominación tradicional.

En el resto del mundo, la aplicación desplegará ambos nombres para identificar este cuerpo de agua fronterizo.

Reacciones internacionales ante la decisión

El primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, calificó la medida como absurda.

Asimismo, el primer ministro canadiense, Mark Carney, recordó que la denominación original proviene de la palabra indígena wendat y precede a la formación de ambas naciones.

De acuerdo con lo informado por El País, un decreto presidencial no altera la forma en que otros Estados o la Organización Hidrográfica Internacional identifican un territorio compartido.

Por ello, las plataformas cartográficas fuera de Estados Unidos mantendrán el uso de exónimos tradicionales en sus documentos y textos oficiales.

Para profundizar en el alcance de esta medida y si la decisión abre la puerta a modificar la denominación de un océano entero, te recomendamos leer nuestro análisis sobre la orden ejecutiva de la Casa Blanca y sus implicaciones geográficas.

Conflicto comercial y antecedentes bilaterales

La decisión unilateral se suma al antecedente de la modificación del Golfo de México a ‘Golfo de América’.

La medida de la Casa Blanca coincide con la imposición de aranceles bilaterales del 50 % aplicados entre Washington y Ottawa tras el quiebre de sus negociaciones comerciales.

Las autoridades canadienses preparan la entrada en vigor de sus propios impuestos aduaneros en respuesta a las decisiones de Estados Unidos, mientras la cartografía digital internacional mantiene la coexistencia de denominaciones según la ubicación de cada usuario.

Lago Ontario; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Dónde está ubicado el lago Ontario? El lago Ontario se encuentra entre Canadá y Estados Unidos, formando parte de la frontera entre la provincia de Ontario y el estado de Nueva York. Es el más oriental de los cinco Grandes Lagos de América del Norte y desemboca en el río San Lorenzo. ❓ ¿Por qué se llama lago Ontario? El nombre ‘Ontario’ proviene de un término indígena (posiblemente hurón-iroqués) asociado a sus aguas, usado desde hace siglos por pueblos originarios. Aunque recientemente hubo propuestas políticas en EE. UU. para renombrarlo, Canadá mantiene oficialmente el nombre histórico de lago Ontario.

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