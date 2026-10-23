Jueza permite a la denunciante de violación grupal en Cornell mantener anonimato

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Una jueza de Nueva York autorizó este viernes 23 de octubre de 2026, a una estudiante que denunció una violación grupal en la Universidad de Cornell a mantener su identidad en secreto. La joven utiliza el seudónimo ‘Jane Doe’ en una demanda civil contra siete estudiantes y la institución, informó EFE.

Jueza protege la identidad de la denunciante en Cornell

La jueza Phaedra F. Perry-Bond, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York, concedió la petición de anonimato. La magistrada consideró que la estudiante justificó la necesidad de proteger su identidad y que ninguno de los demandados se opuso a la solicitud.

La denunciante argumentó que revelar su nombre podría exponerla a represalias y perjudicar su vida social y profesional. También expresó preocupación por la seguridad de su familia. Según los documentos judiciales, afirmó haber sufrido ansiedad, depresión e insomnio ante el temor de ser identificada.

La orden establece que los documentos del proceso deberán utilizar el seudónimo y ocultar sus datos personales. Sin embargo, permite compartir su identidad de forma privada con personas involucradas en la defensa, siempre que mantengan la confidencialidad.

La jueza también advirtió que las amenazas contra la denunciante, los demandados o sus abogados pueden constituir un delito, según EFE.

Demanda acusa a estudiantes y a la Universidad de Cornell

La demanda civil señala a siete estudiantes y a entidades vinculadas con la universidad. ‘Jane Doe’ acusa a los jóvenes de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024.

Además, sostiene que la institución no investigó adecuadamente lo ocurrido. El caso ha generado cuestionamientos sobre la respuesta universitaria y las actuaciones iniciales de las autoridades.

Nueva York abre una investigación criminal sobre el caso

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó la actuación de la policía del campus por no trasladar a los fiscales las declaraciones de la estudiante.

El pasado 1 de octubre de 2026, Hochul nombró a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para dirigir una investigación criminal sobre el caso, informó EFE.

La decisión judicial permite que la denunciante continúe el proceso civil sin revelar públicamente su identidad.

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