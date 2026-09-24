Juez exige a la Casa Blanca explicar veto a medios de comunicación

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El juez federal Timothy Kelly ordenó este jueves, 24 de septiembre de 2026, a la Casa Blanca restablecer el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico. También dio un plazo a la Administración de Donald Trump para explicar por qué mantiene las restricciones.

Según EFE, el magistrado estableció como límite las 12:30 para recibir las explicaciones. La decisión se produjo después de que los medios denunciaran que parte de sus periodistas seguían sin poder ingresar al recinto presidencial.

Juez ordena levantar veto a CNN, MS NOW y Politico

Kelly había ordenado restablecer de inmediato las acreditaciones de los profesionales afectados. El juez consideró que el veto impuesto por la Casa Blanca se produjo sin el debido proceso.

Trump anunció el pasado viernes la medida contra Politico, CNN y MS NOW. El mandatario los acusó de difundir “noticias falsas” y posteriormente afirmó que sus informaciones atentaban contra la seguridad nacional.

Los tres medios presentaron una demanda contra la decisión presidencial.

Medios denuncian restricciones en la Casa Blanca

La disputa coincidió con la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington. Los periodistas de los medios afectados no pudieron ingresar a la Casa Blanca durante el encuentro con Trump.

EFE señaló que las principales cadenas de televisión tampoco transmitieron imágenes en directo de la reunión. La decisión fue interpretada como una muestra de solidaridad con los medios afectados.

Según The New York Times, ABC, que tenía asignada la cobertura mediante el sistema de grupo rotativo, también permaneció inactiva.

Agencias defienden la libertad de prensa

Las principales cadenas estadounidenses reaccionaron con un boicot a la cobertura audiovisual del presidente. Organizaciones profesionales también cuestionaron las restricciones impuestas por la Casa Blanca.

La Agencia EFE se sumó a un comunicado impulsado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El documento defiende la libertad de prensa y el derecho de los medios a informar sobre el Gobierno.

EFE indicó que otras agencias, como Associated Press, Reuters, AFP y Bloomberg News, también respaldaron el pronunciamiento.

El texto recuerda que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho de la prensa a informar sin censura ni represalias por parte de quienes ejercen el poder.

Con información de EFE

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