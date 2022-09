Juego mecánico se rompe en la India

Cerca de 50 personas fueron presas del pánico cuando la atracción en la que montaban, en un parque de diversiones de la ciudad india de Mohali, cayó desde una altura de 24 metros.

Aunque no se perdieron vidas humanas, todos los ocupantes sufrieron lesiones de diferente índole. Los heridos, entre los que hay muchos niños, fueron trasladados al centro médico más cercano poco después del incidente y las familias de los damnificados exigen que el parque de diversiones se haga cargo de los costos de la atención médica.

Una de las personas que se vieron afectadas por el siniestro se encontraría en estado grave de salud, según informó el medio indio News 18.

El juego mecánico se trata de una rueda giratoria donde las personas se sientan y, a través de una estructura vertical de 24 metros, sube hasta la cima para luego caer de a tramos mientras gira, hasta volver a bajar de manera controlada.

Sin embargo, los testigos dijeron que la rueda, cuando se encontraba en la cima, había comenzado a girar, pero la estructura vertical se inclinó ligeramente y luego los asientos cayeron sin frenar. De acuerdo a las pericias preliminares, los frenos habrían fallado.

El periodista local Nikhil Choudhary, del canal 'TV9 Bharatvarsh', fue quien compartió y viralizó el pavoroso video en el que se ve cómo la rueda giratoria del juego se desploma en caída libre y da fuertemente contra el suelo.

Incluso, algunas personas salen despedidas de sus asientos.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB