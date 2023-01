Joven mexicana graba cómo la acosa un taxista; involucrado fue detenido para investigaciones

Imagen referencial. Un taxista acosa a una joven en México. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com y El Tiempo (Colombia)

Una joven de México grabó el acoso que sufrió por parte de un taxista, cuando se encontraba en pleno viaje hacia su trabajo. Esto ocurrió en el estado de Nuevo León, el jueves 12 de enero.

Varios medios de comunicación han dado detalles de este hecho este lunes 16 de enero de 2023 y han mencionado que el supuesto involucrado fue detenido para investigarlo.

En el video se ve el rostro de la mujer, identificada como Nallely Almaguer. Ella graba a nivel de su cintura y al borde del llanto intenta convencer al conductor que la deje bajar.

A las 7:30 aprox y decidí tomar un taxi para no llegar tarde a mi trabajo. Bueno el video puede explicar el miedo, desesperación e impotencia que sentí y sigo sintiendo. En mi vida me vuelvo a subir a un taxi, el acoso a las mujeres deber terminarse YA! @UnTalFredo @luiscavazosr pic.twitter.com/IQJBcZZkwl — Nallely Morningstar (@NalleAlmaguerF) January 11, 2023

¿Cómo fue el acoso del taxista a la joven?

La joven decidió hacer público el acoso en su contra, luego de salir ilesa. En las redes sociales, Nallely contó que tomó el taxi a las 07:30, porque no quería llegar tarde a su trabajo.

En la grabación muestra cómo el conductor del taxi la abraza, le toca el rostro y le dice palabras que la incomodan.



"Cuando se paró, me abrió la puerta e inmediatamente me quitó mi mochila, ahí empezó todo. El hubiera no existe... y la verdad, en esos momentos yo solo quería tener evidencia de todo porque no falta la persona que juzga o opina", menciona en su publicación.

En algunos momentos del video se observa cómo la joven intenta evitar al conductor diciéndole que tiene novio, pero este solo responde que "no tiene por qué enterarse". Cuando el taxista ve nerviosa a la joven, le pregunta si tiene miedo de él y procede a abrazarla.



"¿No te gusta que te halague? Tranquila, ¿tienes miedo o ¿qué?, ¿Por qué? ¿Conmigo? Tranquila, ahorita me voy por Plutarco, si me voy por la Reynosa, la que va a la Expo, va a haber mucho tráfico, mejor me voy aquí por Plutarco, ahí te voy a dejar", dice el conductor.

El taxista menciona que no la va a robar y que no le va a hacer daño, segundos después se da cuenta de que lo está grabando y le quita el celular para finalizar la grabación.

En su publicación de Facebook, la joven aclara que ya consiguió la información sobre el conductor y procederá legalmente.

Taxista fue detenido

Este lunes, las autoridades indicaron que el taxista involucrado en este hecho fue detenido para investigación de presunto intento de secuestro.

Fue detenido un taxista que acosó a una mujer en #NuevoLeón; era buscado por presunto secuestro https://t.co/Qn8JsB2bSy pic.twitter.com/fpyl6Cc1Ga — @telediariomty (@telediariomty) January 16, 2023

Más noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: