Joven pierde sus piernas por una infección, luego de comer tallarín guardado

Un joven sufrió la amputación de sus piernas, después de comer tallarines comprados en un restaurante del día anterior. Así lo reportaron medios internacionales este 4 de diciembre de 2022.

El hecho ocurrió en Estados Unidos y fue el toxicólogo Bernard Hsu, quien viralizó el caso del joven a través de su canal de Youtube.

Un joven de 19 años compró para llevar a su casa unos tallarines con pollo de un restaurante chino. Al parecer, sobró algo de comida y se lo comió un día después. Tras ingerirlos, el joven afirmó que tuvo vómito continuo junto con dolor de estómago y náuseas.

El escenario empeoraba y fue internado en una clínica. Al poco tiempo desarrolló más síntomas: debilidad, malestar general, visión borrosa, rigidez en el cuello, dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

Según publica el diario El Tiempo de Colombia, lo más alarmante sucedió cinco horas después del ingreso a la clínica. Al parecer su piel comenzó a hacerse morada. Acto seguido decidieron trasladarlo a una instalación de segundo nivel en el Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos.

Al percatarse de su sintomatología, el diagnóstico que le dieron fue que se trataba de un caso de Púrpura fulminante meningocócica, una infección bacteriana, una enfermedad causada por una infección sistémica por meningococo o enfermedad invasiva por estreptococo, recoge El Tiempo.

La enfermedad que dejó sin extremidades al joven

Sin embargo, ese primer diágnostico no fue el acertado. Finalmente coincidieron los médicos que el joven padecía de Neisseria Meningitidis. Se trata de una bacteria que, según el estudio clínico publicado en ‘The New England Journal of Medicine', se concentra en la nariz de tan solo el 10% de los jóvenes y adultos en el planeta.

La bacteria fue la causante de la enfermedad, que le ocurre a alrededor de 1 de cada 10 000 personas que la portan en el mundo. Es decir, 1 en un millón de personas en la población general.

La infección empeoró y provocó la amputación de sus piernas desde abajo de la rodilla, además de algunas falanges de los dedos de sus manos.

