Joe Biden ordenó a las fuerzas estadounidenses prepararse para posibles enfrentamientos nucleares coordinados con Rusia, China y Corea del Norte, según una publicación de The New York Times.

Biden aprobó en marzo un plan estratégico nuclear altamente clasificado para Estados Unidos que, por primera vez, reorienta la estrategia de disuasión estadounidense. El enfoque se da en centrarse en la rápida expansión del arsenal nuclear de China.

El cambio se da cuando el Pentágono cree que las reservas de China rivalizarán en tamaño y diversidad con las de Estados Unidos y Rusia durante la siguiente década, según informa The New York Times.

Estados Unidos se prepara para desafíos nucleares

The New York Times señala que la Casa Blanca nunca anunció que Biden hubiera aprobado la estrategia revisada, llamada Guía de empleo nuclear. El documento busca preparar a Estados Unidos para posibles desafíos nucleares coordinados por parte de China, Rusia y Corea del Norte.

Documento confidencial

El expediente, que se actualiza cada cuatro años aproximadamente, es tan confidencial que no existen copias electrónicas, solo una pequeña cantidad de copias impresas distribuidas a unos pocos funcionarios de seguridad nacional y comandantes del Pentágono, de acuerdo a The New York Times

“El presidente emitió recientemente una guía actualizada sobre el empleo de armas nucleares para tener en cuenta a múltiples adversarios con armas nucleares”, dijo Vipin Narang, un estratega nuclear del MIT que sirvió en el Pentágono, a principios de este mes. “Y en particular”, agregó, la guía sobre armas tenía en cuenta “el aumento significativo del tamaño y la diversidad” del arsenal nuclear de China.

La nueva estrategia, dijo Vaddi, enfatiza “la necesidad de disuadir a Rusia, la República Popular China y Corea del Norte simultáneamente”, utilizando el acrónimo de la República Popular China, de acuerdo con The New York Times.