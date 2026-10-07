Israel recuerda el 7 de octubre entre duelo, protestas y tensión política

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Israel conmemora este miércoles, 7 de octubre de 2026, el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023. La jornada comenzó a las 06:29, hora en que inició la ofensiva que dejó casi 1 200 fallecidos y 251 personas tomadas como rehenes.

Según EFE, el presidente Isaac Herzog y su esposa, Michal, encendieron una vela en memoria de las víctimas en la residencia presidencial de Jerusalén. El país también recibió actos de familiares, sobrevivientes y organizaciones civiles.

Israel recuerda a las víctimas del 7 de octubre

Los homenajes se realizaron en distintos puntos del país. En el kibutz Reim, sobrevivientes y familiares regresaron al lugar donde se celebraba el festival de música Nova.

EFE señala que en ese sitio murieron 378 personas y otras 44 fueron llevadas como rehenes a Gaza.

También se programaron ceremonias y minutos de silencio durante toda la jornada. El acto central de las organizaciones de víctimas estaba previsto para la noche en el parque Yarkón de Tel Aviv.

Protestas contra Netanyahu marcan el aniversario

La conmemoración también estuvo acompañada de protestas contra el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Manifestantes bloquearon durante algunos minutos la autopista Ayalón, en Tel Aviv.

También hubo concentraciones frente a la Knéset, en Jerusalén, y en otros puntos del país. Los participantes reclamaron una investigación sobre los acontecimientos del 7 de octubre y cuestionaron la gestión gubernamental.

La jornada ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas previstas para el 27 de octubre.

Tercer aniversario reaviva la tensión política

El aniversario volvió a colocar el ataque y la respuesta militar israelí en el centro del debate político. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pidió reforzar las medidas contra las amenazas que enfrenta Israel.

EFE recordó que los ataques provocaron una posterior ofensiva israelí sobre Gaza. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, citado en la información proporcionada, más de 74 200 palestinos han muerto desde entonces.

La fecha está marcada por homenajes, reclamos políticos y el recuerdo de las víctimas de uno de los episodios más graves de la historia reciente de la región.

Con información de EFE

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